“Nos pasaron a llevar”: El descargo de Teresita Reyes tras convertirse en la nueva eliminada de “Top Chef Vip”

Teresita Reyes se convirtió en el quinto rostro en abandonar las cocinas de “Top Chef VIP”, esto tras no convencer al jurado con su última preparación.

Cabe recordar que en la más reciente prueba de eliminación, los participantes debían preparar algo novedoso con mariscos y la actriz realizó un plato llamado “El choro valenciano”.

Sin embargo, no logró cumplir las expectativas de Fernanda Fuentes, Sergi Arola y Benjamín Nast y tuvo que decir adiós a sus compañeros de programa.

“Lo pasé muy bien, me reí, lo disfruté, grité, mandé chuchadas, todo”, dijo la actriz ante su partida.

“Estoy muy agradecida del equipo maravilloso, porque me dieron mucho cariño y respeto. Agradecida de los chefs, he avanzado poco, pero he aprendido mucho”, añadió.

Le dejó un mal sabor

Eso sí, hubo una situación que no le gustó para nada a Teresita Reyes y no dudó en compartir su opinión del espacio culinario.

Mientras se encontraba de invitada en “Contigo en la Mañana”, la actriz comentó: “ya me quería ir, porque el estrés es una cosa horrible, trabajar bajo presión”.

De todas formas, enfatizó en que “lo pasé bien. Lo principal fue el equipo y el grupo, porque estábamos muy unidos. La producción era deliciosa, pero estaba estresada, ni siquiera sabía lo que significaba emplatado”, contó, según consignó Página 7.

Sobre si encontraba justa su eliminación, Teresita aseguró que “los cabros sabían mucho más que yo”, sostuvo.

“Todo lo que pasó fue justo, salvo que me enojé, bueno, los tres nos enojamos con el jurado”, expuso Reyes, haciendo referencia a sus excompañeros Álex Ortiz y Magdalena Montes.

“No me gustó la forma en que se trató el plato, fueron muy pesados y creo que nos pasaron a llevar”, reveló, en relación a los jueces.

Cabe señalar que hasta el momento, Teresita, Joche Bibbó, Antonella Ríos, Héctor Morales y Horacio de la Peña han sido eliminados de “Top Chef Vip”.