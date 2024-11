“Algo cambia”: Gonzalo Valenzuela reveló motivo que lo llevó a casarse con Kika Silva y recordó a María Gracia Omegna

El actor Gonzalo Valenzuela se confesó a corazón abierto en el programa Al piano con Lucho, de Luis Jara, donde se refirió a su presente sentimental, tras casarse con la comunicadora e influencer Kika Silva.

El galán de teleseries y jurado del programa Mi nombre es de TVN, recordó su pasado amoroso, reconociendo que ha sido un bendecido con el sexo opuesto, pero recalcó que volvió a creer en el amor cuando conoció a su esposa.

“He tenido muy buena suerte, pero muy buena suerte. Sí, por suerte, he estado con mujeres que la verdad sí, lo he pasado muy bien. Yo tenía una gran carencia de familia, entonces he tratado de armar una, y sí, lo he intentado y creo que lo he logrado. No me ha durado mucho, pero lo he logrado. Ahora ya me casé po’, papi, estoy en otra”, destacó.

Respecto a la decisión de formalizar la relación con todas las de la ley, fue tajante: “me enamoré”.

“Me enamoré profundamente de esta mujer, y no me había casado nunca en mi vida, y no sé, pensé que nunca me iba a casar. Pensé que no me iba a volver a enamorar ya después de la mamá de la Anka (la actriz María Gracia Omegna), yo dije ‘no, ya está’”.

María Gracia Omegna- Gonzalo Valenzuela

Finalmente, sinceró cómo ha sido para él estar casado.

“Algo cambia en uno”

“Y la verdad que siento una diferencia, el matrimonio cambia, algo cambia en uno. Tengo como una seguridad, como que de verdad no estoy pisando huevos, como me ha tocado en muchas relaciones. Tengo una responsabilidad enorme, una mujer maravillosa y que realmente va a ser para toda la vida, papi, para toda la vida”, consignó Página 7.

Fue en abril de este año cuando Kika Silva y Gonzalo Valenzuela se casaron en la casa del actor en Maitencillo, en una íntima ceremonia con sus seres queridos en la casa del artista. Esta es la segunda vez que los “tortolitos” profesan su amor, ya que en noviembre del 2023 la pareja sorpresivamente contrajo nupcias en Las Vegas, Estados Unidos.