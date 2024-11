“Me llama bastante la atención conocerlo”: Emilia Dides no se cierra al amor y habla sobre su coqueteo virtual con el actor William Levy

Al parecer Emilia Dides no cierra las puertas al amor y es que la actual Miss Chile dejó ver que tiene intenciones de conocer más allá al actor William Levy.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que hace un par de días comenzaron los rumores de un supuesto coqueteo entre ambos, en donde los comentarios en Instagram iban y venían, al igual que los me gusta.

Tras esto, a la joven de 25 años le preguntaron quién era la persona más famosa que la seguía en mencionada red social, a lo que ella respondió: “Creo que la persona que más seguidores tiene, que me sigue, es mi hombre, que todavía no es mi hombre, pero... William Levy”.

¿Un futuro romance?

Ahora, ya terminado el certamen de Miss Universo, la cantante habló sobre su interés por el intérprete cuabno.

“Probablemente, nos conozcamos pronto y me llama bastante la atención conocerlo y saber qué tal ese hombre”, aseguró en conversación con T13, dejando abierta la posibilidad.

Eso sí, Emilia aseguró que por el momento la agenda de ambos no permite el encuentro.

“Ahora que ya terminó el Miss Universo, tengo tiempo de ir a conocerlo, sin embargo, tengo demasiado claro que tengo muchas cosas que hacer, entonces no es mi prioridad aún”, reconoció.

PUBLICIDAD

De pasada, Dides aclaró que por el momento también se encuentra enfocada en su carrera ya que el próximo año será parte de Miss Grand. Además, aseguró que tiene ganas de retomar su vida personal.

“Creo que obviamente se puede mezclar ambas cosas, pero él está haciendo una película ahora y yo estoy full trabajando, entonces de verdad que no es que no quiera conocerlo, obviamente que sí, pero no es mi prioridad porque tengo muchas cosas en mi cabeza, tengo muchas cosas que hacer aún y sobre todo llegar a mi país y abrazar a todos los chilenos”, cerró.