¿Peligra Viña?: Fran García-Huidobro aclaró el supuesto “llamado de atención” que recibió de Mega tras polémica con Romina Sáez

Fran García-Huidobro alzó la voz y se refirió a los rumores sobre un supuesto llamado de atención que recibió de parte de Mega tras su polémica con Romina Sáez en el más reciente episodio de “Only Fama”.

Fue en “Zona de Estrellas”, en donde Mario Velasco compartió un audio de Martín González –panelista de “No Es Lo Mismo” de Tevex– en el cual se revelaba un supuesto descontento por parte de los ejecutivos de la señal ante la conducta de la animadora en el capítulo.

“Les cuento... la información que tengo es de muy buena fuente de Mega, es que al parecer los ejecutivos no estarían muy contentos con la actitud de Fran García-Huidobro”, comenzó González.

“Eso me lo hicieron saber, que al parecer la habrían llamado, porque, al parecer, Romina cuando salió del canal también dejó como un reclamo, o salió como alegando de que no era forma de tratar a un invitado, pero lo complicado es que le llegó una advertencia a la Fran, que posiblemente, si no baja un cambio, es posible que peligre su camino a la Gala del Festival de Viña”, añadió.

“Mega no quiere este tipo de farándula. La gente no está contenta con la participación de la Fran en el programa y hay muchas críticas a Mega, también, de cómo tienen un rostro así, entonces, Mega se está cuidando y le llegó una buena retada a la Fran por eso, y te lo digo de muy buena fuente”, finalizó.

La respuesta de Fran

En este contexto, es donde la “Dama de Hierro” fue contactada por uno de los panelistas de “Que te lo digo” para aclarar la situación.

“Le envié este video y Fran responde en el segundo. Y lo primero que responde Fran García-Huidobro es una carita muerta de la risa. Y luego pone, ‘nada que agregar’”, afirmó Luis Sandoval en el programa de Zona Latina.

De hecho, la panelista de farándula afirmó que no existió dicho encuentro con los ejecutivos.

“Esa reunión no existió jamás”, aclaró, desmintiendo los rumores sobre el supuesto ultimátum de la estación.