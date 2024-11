“Hay que decirlo prime” tendrá una edición dedicada a la cobertura de los Premios Martín Fierro: Constant, Cárcamo y Saavedra viajarán a Miami

Después de “Teletrece central”, Canal 13 emitirá en vivo y en directo desde Miami la entrega de los Premios Martín Fierro latinos 2024, en donde está nominado en 17 de las 28 categorías que se distinguirán.

Alexis Zamora, gerente de contenidos del 13, señaló que “no quisimos quedar ajenos de esta importante premiación y que tiene tanta historia. Y lo haremos mediante un especial de ‘Hay que decirlo’, que nos servirá como un contenedor, como se hace en los Premios Oscar, para explicar y contextualizar los premios”.

Por lo mismo habrá una edición especial de “Hay que decirlo prime” que contará con la animación de Nacho Gutiérrez y Pamela Díaz y la participación de los panelistas Cecilia Gutiérrez y Felipe Vidal, mientras que en Miami estarán Pancho Saavedra, Karla Constant y Martín Cárcamo en representación del 13. Asimismo, la periodista Pía Pérez estará cubriendo todos los detalles de la red carpet del evento.

Felipe Morales, productor ejecutivo de “Hay que decirlo”, comentó que “para nosotros es un honor transmitir los Premios Martín Fierro latinos en vivo y en directo desde Miami. La delegación chilena será grande y nosotros, por el 13, estamos nominados en 17 categorías… definitivamente será una fiesta de la televisión latina, donde como canal tendremos una participación preponderante”.

Nacho Gutiérrez y Pamela Díaz Gentileza: Canal 13

La visión de los animadores

Por su parte, Nacho Gutiérrez declaró que “nos estamos acostumbrando a vestirnos de gala en ‘Hay que decirlo’. Es un tremendo orgullo estar a cargo de esta premiación, que será una fiesta de la televisión chilena e internacional, una noche llena de luz y entretención, y donde las risas no van a faltar, como es la tónica de nuestro programa”, añadió que “habrá nominados de distintos canales y nosotros estaremos en vivo y en directo desde acá y desde Miami”.

El animador recalca que “a nosotros nos gusta hacer televisión y pasarlo bien, y eso la gente lo percibe todos los días… y ahora esa oportunidad será de noche”.

Pancho Saavedra Gentileza: Canal 13

Pancho Saavedra, por su lado y quien estará en Miami, confesó que “estoy muy feliz de esta oportunidad, de estar presentando una categoría en una premiación tan importante a nivel internacional y que se verá en muchas cadenas de televisión”, añadiendo que “todo esto es un súper logro para la industria de televisión chilena, industria que tiene tanto que mostrar y contenidos que ofrecerle al resto del mundo”.

Karla Constant, en tanto, detalló que “tengo mentalizado mi paso por la alfombra roja (ríe), y ya me veo disfrutando lo que será esa gran noche. Iré representando a Canal 13, la plataforma comunicacional que me ha llevado a mi nominación y donde he podido hacer maravillosos programas. Además, representaré a Sergio (Lagos) y a Mati (Vega) con la labor que hemos hecho en los reality shows”.

Karla Constant Gentileza: Canal 13

Martín Cárcamo, finalmente, manifiestó que “voy a viajar a Miami para la premiación y quiero vivir y disfrutar la experiencia. El canal va a transmitir los premios, y nos interesa que se sigan expandiendo en todo el mundo latino, así que daré todo mi apoyo y disfrutaré esta gran noche de viernes que tendremos celebrando lo mejor de la televisión latina”.

Las nominaciones de Canal 13

Sergio Lagos en la categoría como Presentador en televisión; Karla Constant como Presentadora en televisión; Soledad Onetto como Labor periodística en televisión; “Teletrece central” en Noticiero en televisión; “Tu día” en Magazine en televisión; “¡Qué dice Chile!” en Entretenimiento; “¿Ganar o servir?” en Reality show.

Sumado a esto está nominado “Hay que decirlo” en Programa de espectáculos; “Siempre hay un chileno” en Latinos en el mundo en televisión y plataformas; “Socios por el mundo” en Viajes y lifestyle; Álvaro Rudolphy en Labor actoral en televisión y plataformas; Juegos Panamericanos Santiago 2023 por Cobertura deportiva.

Finalmente, el Festival de Viña del Mar 2024 por Producción integral en televisión; Luis Slimming por Labor humorística en televisión y plataformas; Pamela Díaz por Influencer o creador de contenido digital; Matías Vega por Revelación; y “Radiotransmisor” por Programa de Radio FM.