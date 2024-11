“Es la mejor forma de recordarlo”: Claudio Iturra recibió homenaje póstumo en los Premios Martín Fierro a 6 meses de su partida

Un homenaje se hizo a la vida de Claudio Iturra en la última entrega de Premios Martín Fierro Latino 2024 , en donde se le dedicó un espacio en el segmento de “en memoria” junto a otros rostros de la televisión latinoamericana que partieron este año.

Posteriormente, la madre y hermana de Claudio Iturra, Mónica Jauregui y Macarena Iturra, quienes recibieron un galardón especial en nombre del periodista cuyo último programa se estrenó por las pantallas de Canal 13, “La ruta de la Patagonia”.

En la ceremonia, ellas se subieron al púlpito para entregar unas palabras en este homenaje que se le hizo al empresario de turismo. “Para nosotros como familia es un gran privilegio venir a recibir un reconocimiento para nuestro hermano, dentro de la tristeza que significa la partida de él, esto es un bálsamo para todos en nuestro corazón", señaló Macarena Iturra.

De igual forma, la hermana destacó el rol de Canal 13 quienes han emitido los programas realizados por Claudio Iturra, los cuales mostraban los viajes del periodista por Chile y el mundo.

A seis meses de su partida

Una vez que recibieron el premio, Mónica habló sobre este homenaje que le hicieron a su hijo, quien falleció por un paro cardíaco en mayo pasado. “No creo mucho en las coincidencias, pero hoy se cumplen seis meses desde que mi hijo falleció…“, partió.

“Y siento que el reconocimiento internacional es muy emocionante y para mí tremendamente fuerte, no me lo esperaba. Porque que lo reconozcan dentro de Chile es lo que se espera por todo el trabajo que él realizó, pero que lo reconozcan fuera del país me descoloca y ‘se me hincha el pecho de orgullo’, como era una frase que decía mucho Claudio".

“Además, que coincida con un aniversario me ha tenido emocionada todo el día, es la mejor forma de recordarlo a seis meses de su partida. Él debe estar feliz donde sea que se encuentre”, añadió.

Por su parte, Macarena manifestó que “como familia estamos muy orgullosos de todo lo que Claudio ha logrado, la gente nos manifiesta su cariño diariamente y estar hoy acá en Miami recibiendo un premio que se le reconozca su trayectoria es un sueño. Estamos muy contentos con este premio y sabemos que él también lo está”.