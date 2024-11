“Los sueños se cumplen”: Karla Constant deslumbró tras coronarse como la mejor animadora en los Premios Martín Fierro Latino 2024

Canal 13 tuvo una jornada ganadora durante la entrega de los Premios Martín Fierro 2024, en donde se llevó tres estatuillas de las 17 nominaciones que tenía. Siendo Karla Constant, “Qué Dice Chile" y la producción de la última edición del Festival de Viña del Mar.

El primer premio de la noche recayó en manos del animador Martín Cárcamo con su programa “Qué dice Chile" que ganó en la categoría “Mejor Programa de Entretenimiento“.

Al subirse al escenario a recibir el premio, Martín Cárcamo, animador del programa, recordó a Felipe Camiroaga. “Un gran animador chileno que ya no está me dijo, cuando yo era muy joven, que un buen animador con un equipo que no ande bien nunca va a funcionar, pero que un buen equipo con un animador no tan bueno va a andar siempre bien. Por eso dedico este premio al equipo de ‘¡Qué dice Chile!’”, indicó Cárcamo al agradecer el galardón.

“Este es un proyecto al que le tengo mucho cariño y me ha dado muchas satisfacciones, como la de, en sólo tres años, crecer hasta conseguir trascender las fronteras del país y recibir reconocimientos internacionales. Y éste, que es el primer gran premio que hemos recibido, es un espaldarazo para seguir adelante haciendo buena televisión”, agrega el animador sobre el triunfo.

Martín Cárcamo en los Premios Martín Fierro Gentileza: Canal 13

Martín Cárcamo en los Premios Martín Fierro Martín Fierro Gentileza: Canal 13

La consagración de Karla Constant

El siguiente galardón que ganó Canal 13 fue por uno de sus rostros en una de las categorías más importantes. Karla Constant se alzó como la “Mejor Presentadora de Televisión", ganándole a su compatriota, Raquel Argandoña.

Ella subió al escenario con un elegante vestido rojo, y el premio fue anunciado por Martín Cárcamo y Daniel Fuenzalida. “Hace 30 años que me dedico a lo que me apasiona y creo que eso es un privilegio, hacer lo que uno le gusta. Creo que si hay algo que me ha caracterizado es hacer que cada día cuente“, partió.

“Este premio es para mí, pero lo comparto con mis compañeros, con Sergio y Matías y un equipazo que me respalda todos los días. Gracias a Canal 13, porque es la plataforma donde puedo desplegar mi talento. Gracias a mi familia, a mi marido, a mis amigos y compañeros", continuó.

“Por sobre todo, este premio es para mis hijos, Pedro y Rocco. Niños, los sueños se cumplen, sólo hay que ir por ellos, porque están ahí. Es mi primer reconocimiento, no saben lo emocionada que estoy”, confesó emocionada.

“Ser junto a Sergio la cara de los realities del 13 es un orgullo, y este premio es un reconocimiento internacional del primer nivel que demuestra el alto estándar y la buena recepción del público para estos programas que nos llenan de satisfacción”, añade sobre el galardón.

Karla Constant en los Premios Martín Fierro Gentileza: Canal 13

El Festival más importante de Latinoamérica

Por su parte, en la categoría Mejor Producción Integral en Televisión, el programa triunfador fue la edición 2024 del Festival de Viña del Mar, transmitida por Canal 13 y TVN, que se impuso a “Gran hermano Chile” de Chilevisión, “MasterChef Uruguay”, “El desafío” de Colombia, y “100 paraguayos dicen” de Canal 13 Paraguay.

El galardón fue recibido por Eduardo Cabezas y Marcelo Hilsenrad, gerentes de producción de TVN y el 13 respectivamente, y Pancho Saavedra, animador de la última edición del certamen junto a María Luisa Godoy.

“Es un tremendo triunfo para una gran alianza. Estoy acá representando a los más de mil trabajadores que estuvieron en el Festival. Como canal estamos muy agradecidos y yo tremendamente emocionado por haber animado este espectáculo", señaló Saavedra tras el premio.

“Este es un gran reconocimiento, tanto para el evento musical más importante de Hispanoamérica como para la alianza entre Canal 13 y TVN, que hizo una producción de excelencia gracias a un gran equipo, cuyo profesionalismo se pudo traducir en los altos niveles de audiencia y, también, en los maravillosos shows que vimos sobre el escenario de la Quinta Vergara”, terminó.

Pancho Saavedra en los Premios Martín Fierro Gentileza: Canal 13

Pancho Saavedra en los Premios Martín Fierroerro Gentileza: Canal 13