“Fue un exceso de confianza”: Raquel Argandoña recordó el paso en falso que dejó al descubierto su infidelidad

“Todos fuimos jóvenes, todos nos equivocamos en alguna oportunidad y fuimos infieles en algún minuto. Es parte de la inmadurez", declaró José Miguel Viñuela en “Tal Cual” después de que discutieron el polémico episodio de “El Rey León” junto a Mauricio Pinilla.

La animadora Raquel Argandoña se animó a compartir su aventura con la infidelidad a propósito de estos dichos. “Lo mío fue un exceso de confianza. Yo me había sacado una foto, y me fui a Miami con una persona y nos sacamos una foto“, partió recordando.

“Mis amigos querían quedarse con esa foto, de las que se podían revelar. Les dije ‘No, no, no, no. Las fotos las tengo yo porque van a estar más seguras'. Me fui con las fotos en mi casa, las dejé en el cajón con llave", continuó la Quintrala.

Raquel Argandoña Captura: Tal Cual de TV+

Pillada con las manos en la masa

Sin embargo, un descuido de Raquel antes de ir a una fiesta derrumbó este castillo de naipes. “Justo ese fin de semana me invitan a un cumpleaños y yo le digo a la persona que estaba conmigo en ese tiempo, ‘es sin acompañante y voy a ir'. Él me dijo ‘ni un problema, yo cuido a los niños', y yo no me llevé las llaves“, relató.

“Él tomó las llaves, abrió el cajón y vio las fotos. Entonces me dijo ‘¿qué significa esto?‘. ’Lo que ves', le dije. ¿Qué más le iba a decir?“, comentó la animadora, quien le puso el pecho a las balas tras ser pillada en su infidelidad.

Sin embargo, ella se murió en la rueda y no pidió disculpas, es más direccionó la culpa a él. “Le dije ‘eso no se hace, abrir cajones privados’. Es como que te hubieses metido en mi cartera”, contó entre risas la animadora.

“El que busca siempre encuentra”, cerró Raquel Argandoña.