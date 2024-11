“Sería una mentira que te dijera no”: Sergio Lagos no descartó animar nuevamente el Festival de Viña del Mar

Sergio Lagos es uno de los animadores que marcó a toda una generación luego de su impecable performance como animador del Festival de Viña del Mar.

Cabe recordar que fue en el año 2006 hasta el 2008 cuando el rostro de Canal 13 asumió este rol junto a Tonka Tomicic y Myriam Hernández, en donde ambos lograron encantar a todo el público que estaba presente en la Quinta Vergada.

De hecho, uno de los momentos más recordados por los espectadores es la gran presentación que le hizo a Daddy Yankee, el rey de la música urbana. Asimismo, su participación en la rutina de Ruperto, humorista que en esos momentos estaba de moda.

Desde ese momento, varias personas han manifestado que quieren que Sergio vuelva a pisar el escenario para presentar a los diversos artistas que vienen al gran festival.

¿Podría volver?

En este contexto, es donde Publimetro habló con el actual animador mientras se encontraba en las grabaciones de su nuevo programa “Power Trío” junto a Jean Philippe Cretton y Rayén Araya.

Nuestro medio, le consultó si aceptaría volver a pisar el escenario de la Quinta Vergara como animador, a lo que respondió: “Claro, o sea mi me invitan a donde haya una fiesta y yo voy. A mí me encanta que me inviten a fiestas, y esa es una de las fiestas más importantes de Chile, sino la más importante”.

“Entonces sería una mentira que te dijera no, no, si, obvio. Lo dije cuando tenía muchas menos herramientas, tenía 32 años y me lancé como un loco. Afortunadamente sobreviví la experiencia, y aunque hayan pasado 18 años, la gente no lo olvida”.

“Eso es bien emocionante de verdad, como que haya tanto cariño de parte de la gente me sorprende. Eso es mucho más importante que cualquier premio o cualquier estatuilla y cualquier cosa”, cerró el animador a nuestro medio.