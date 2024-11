“Aprendí muchas cosas de él”: Supuesta expareja de Felipe Kast envía mensaje poco amistoso a Pamela Díaz

Tras los rumores de romance entre Pamela Díaz y el senador Felipe Kast, una supuesta expareja del senador le mandó un mensaje, no muy amistoso, a La Fiera respecto al posible romance.

Contactada por el programa Zona de Estrellas, la modelo trans Joa Cabañas, quien tiempo atrás publicó un video junto al parlamentario arriba de un vehículo, les deseó el mejor de los éxitos, aunque con evidente ironía.

“Yo respeto y aprecio mucho a Felipe, gracias a él, aprendí muchas cosas. Si él es feliz con ella, bien por ellos. Respecto a Pamela, espero que disfrute de mis babas. Gracias a Dios no he probado las suyas ya que un ex suyo me tenía bien puesto el ojo, y nunca le di la pasada”, indicó Cabañas, en un mensaje que leyó la panelista Adriana Barrientos.

Captura Zona de Estrellas

El supuesto romance entre Kast y Pamela Díaz

Fue a principios de noviembre que se filtró un video donde se ve a Pamela Díaz compartiendo en un restaurante junto a un misterioso hombre. Al parecer, ahora el galán tiene nombre y apellido y sería nada menos que el conocido político Felipe Kast.

Esto, luego que el medio Infama publicara el mensaje de un cibernauta, quien dijo haberlos vistos muy acaramelados en un evento. Fiesta donde efectivamente estuvo el senador, puesto que publicó una historia de Instagram.

“Te Morís a quienes vi hoy. Felipe Kast con Pamela Fiera Díaz muy acaramelados. Abrazados onda Titanic, ella doblando se cabeza y el besándole el cuello. Anoche en Santo Remedio en la pista del micro club. Él debe ser el amor secreto, de 8-10 años”, publicó el citado medio.

Además, como otra prueba de que, al menos, se conocen, fue una foto donde ambos están en el evento realizado por la fundación de Cecilia Bolocco, Care. Ahí, Kast figura como DJ, mientras que Díaz se encuentra en el público.