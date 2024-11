Milagros Zabaleta deslumbró con elegante vestido en ceremonia de graduación y se lució tocando batería

Con un elegante vestido azul la hija de Jorge Zabaleta, Milagros, se graduó de Enseñanza Media, ocasión donde tuvo la oportunidad de mostrar su talento musical y tocar la batería, junto a sus demás compañeros de curso.

A través de videos que compartió su madre Francisca Allende en Instagram, se vio a la joven de 19 años durante el importante evento de su vida académica y siendo abrazada por su orgullo padre, quien la felicitó tras graduarse de cuarto medio.

Las imágenes fueron compartidas por su progenitora, quien bautizó a Milagros como la “Miss Arrayán”, en honor a la Miss Universo 2024 y a la representante chilena Emilia Dides.

“Me decían ‘Pituto’”

Tiempo atrás, contó a Publimetro que “me cambié de colegio. Antes estaba en un colegio donde lo pasé muy mal. Ahora soy mucho más libre y siento que también florecí en este colegio (Huelquén, enseñanza Montesori)”, reveló.

Claramente el ser hija de Jorge Zabaleta, es algo que ha marcado su vida, y aunque en un principio sí le afectaba que algunos desubicados la molestaran por eso, después ya no le importó.

“Me ha tocado (recibir esos comentarios). La verdad es que yo soy muy irónica, a mí no me afecta. Llega el momento que las críticas de gente que uno no conoce no afectan, pero al principio me afectaban”, confesó.

“Me acuerdo de que a mí me decían ‘Pituto’ siempre, es la típica. Pero, según yo, es mejor no contestar, porque si uno le echa leña al fuego, uno sabe lo que pasa después”.

“Al principio yo estaba muy cerrada al tema de la exposición, porque mis papás me protegieron mucho, ya que el tema de la exposición es muy heavy”, comentó.

De todas maneras, ahora se dio cuenta que de esta situación no era del todo perjudicial para ella. “Cuando caché que podía trabajar con redes sociales, que disfruto mucho, lo hablamos y estuvimos mucho tiempo en conversación. Pero, soy más feliz que nunca”.

La simpática adolescente dice ser amante de la música, el rock y el metal. Incluso, asegura, uno de sus planes es estudiar música, pero en la mejor universidad.

“Si entro a Berklee estudio música, porque me da mucho miedo estudiar música (porque le puede ir bien o mal, no hay término medio) y tampoco quiero que se transforme en pega, porque es mi escape”, reveló y lo que es mejor, cuenta con todo el apoyo de sus padres.