“Se hace de manera irresponsable”: Jean Philippe Cretton lanzó tajante opinión sobre el regreso de la farándula nacional

El regreso de la farándula a la televisión ha causado más de un disgusto a los rostros del espectáculo nacional, y estos programas causaron más de una polémica en el pasado.

Cabe recordar que hace solamente un par de días se confirmó la vuelta de “Primer Plano” a las pantallas de CHV y también comenzó el programa liderado por Francisca García-Huidobro, “Only Fama”, en donde repasan los escándalos de los famosillos en nuestro país.

Sin embargo, algunos de los rostros de la pantalla chica no están contento con la vuelta de la prensa de este estilo, y uno de ellos es Jean Philippe Cretton, quien en una conversación con Publimetro lanzó una tajante opinión con respecto a estos nuevos proyectos.

¿Qué dijo Jean Philippe?

En la conversación con nuestro medio, el rostro de TVN se refirió a estos espacios e hizo una profunda reflexión, comentando que en algún momento pensó que la sociedad había cambiado su mirada de este tipo de contenido.

“Yo me compré todo el cuento del estallido y la pandemia. Yo dije esto va a cambiar la sociedad, va a cambiar para siempre ya nunca más vamos a hacer lo que éramos, a haber otra estructura, otro lenguaje y me di cuenta que no, que siempre volvemos a lo mismo”, comentó mientras se encontraba en las grabaciones del primer capítulo de su programa “Power Trío”.

De acuerdo a las palabras del músico, él no está en contra de este tipo de periodismo sino que le gustaría que lo hicieran de manera correcta.

“Nunca he tenido mucho rollo con la farándula como de peyorativo o algo así, sólo que me gusta que si se hace se haga bien, y siento que muchas veces no se hace bien, se hace de manera irresponsable. En cualquier otro tipo de periodismo esto sería muy castigado y en este como que pasa no más”, cerró el comunicador.