“Cierra la boca y ponte a trabajar como corresponde”: La dura crítica de Pamela Díaz a Maite Orsini por polémico video

En una nueva edición del programa “Hay que decirlo” emitida este martes, Pamela Díaz aprovechó la ocasión para lanzar una dura crítica hacia la diputada Maite Orsini, luego de que esta publicara un video en Instagram refiriéndose a la detención de su expareja, Jorge Valdivia, acusado de violación.

El video, en el que Orsini abordó el complejo momento personal que atraviesa, y donde además, reconoció haber intentado contactarse con la primera denunciante del exfutbolista ha generado diversas reacciones en las redes sociales y los medios. En su mensaje, la diputada expresó su dolor y contradicciones internas, declarando: “Por mucho que uno termine una relación, no quiere decir que automáticamente se acabe el amor, la preocupación y el cariño que uno siente por esa persona”.

Además, Orsini denunció un acoso mediático constante hacia su vida privada: “Desde que inicié mi relación con Jorge, me han perseguido en mi oficina, en mi casa, cuando voy a buscar a mi perro, comprando remedios o incluso en una visita ginecológica”.

Sin embargo, las palabras de la parlamentaria no convencieron a Pamela Díaz, quien no dudó en expresar su opinión al respecto. “La veo superada porque creo que no tiene idea de lo que está diciendo. Este video debe haberlo grabado 25 mil veces, y este fue el mejor que le salió. Nadie graba algo así sin mirarse antes”, señaló Díaz.

La animadora fue más allá y aseguró que, en situaciones como esta, lo mejor sería guardar silencio. “Cuando una está superada, no debes grabar nada. Ella es diputada, tiene asesores. Si estás pasando por un mal momento, trabaja en silencio y evítate problemas”, aconsejó.

“Ponte a trabajar como corresponde”

Asimismo, Díaz planteó dudas sobre la coherencia de Orsini, quien grabó el video mientras se encontraba en Canadá cumpliendo con su labor parlamentaria. “Se supone que pidió permiso para irse, pero ¿a qué fue exactamente? Si estás en una actividad oficial, entonces trabaja y no te metas en estas polémicas”.

En esa misma línea, la “Fiera” aludió a los privilegios de la diputada: “Maite tiene las lucas para tratarse, tiene herramientas, es diputada y abogada. Esto también es parte de su personalidad, pero no justifica que tome decisiones así de impulsivas”.