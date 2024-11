“Yo no estaba bien y no podía salir de ahí“: Mon Laferte se sinceró sobre la relación abusiva que vivió cuando era una adolescente

Este viernes, la exitosa cantante nacional Mon Laferte en el estelar de conversación, “ Podemos Hablar ” de Chilevisión. En este espacio se referirá al caso de acoso que sufrió durante su paso por “Rojo, fama contra fama” . Como también a su infancia, y su posterior vida en México.

Al partir sobre cómo fue su vida cuando era una niña, ella señaló que fue muy creativa ya que su familia siempre la incitó a su hermana y a ella a ser libres. “Siempre me pase mi infancia en la calle. Cuando era más chiquitita, vivíamos primero con mi abuela… yo dormía con ella”, contará.

“Ella era pésima… Ella le rezaba a santa gemita y roncaba. De repente, se despertaba en la madrugada y nos decía que fuéramos a cantar, agarraba su guitarra y comenzaba a cantar“, añadirá la cantante.

Esas serían las primeras influencias en el arte de Mon Laferte. “A ella le decían ‘La reina del bolero’, bueno, eso contaba mi abuela (dice entre risas) … Entonces mucho de lo que me construye como artista, es esa poesía popular, ese romanticismo, es la bohemia, es su vinito navegado y su guitarreada con la abuela", revelará.

La infancia de Mon Laferte

Posteriormente, Julio César Rodríguez le consultará sobre las carencias económicas que vivió la cantante junto a su familia.

“Había muchas necesidades económicas, pero había creatividad… El no tener hace que te inventes cosas para salir adelante. Mi madre trabajaba cuidando niños y a veces trabajaba atendiendo en restaurantes", explicará.

“Sin embargo, hacíamos cosas en la casa, mi mamá hacía mermelada, también mi mamá pintaba flores y yo con mi hermana las vendíamos. Obviamente crecer sin recursos es muy duro”.

“Recuerdo que era la niña que tenía la camisa mas cochina con el cuello amarillo, pero no porqué mi mamá no la lavara, era por el desgaste que esta tenía y esas cositas como que te dan vergüenza y decía por qué tan injusta la vida“.

La relación abusiva que vivió Mon Laferte

Ella relatará que su primer trabajo como cantante fue durante una campaña política a los 13 años, en donde ganó $1.500 pesos por día. Gracias a ese dinero, Mon podía ayudar a su familia y comprar cigarros.

“Al poquito después, empezaba a ir a bares a cantar en Viña, en Valpo. La primera vez que me pagaron, me compré un tarro de manjar, el manjar para nosotros era un lujo", recordó.

Durante esos años, Mon Laferte estuvo una relación con un hombre que era casi 21 años más grande que él. “Este es un tema que cuesta mucho hablar… yo tenía 13 y él 34. Yo le tenía miedo a esta persona, él tomó el control de mi vida y se volvió mi mánager de alguna manera“, confesará.

“Me dijo: ‘te voy a salvar, porque dios me puso en tu camino’. Él ocupó las herramientas que tenía en su momento y yo caí por qué era una niña. Con él mantuve una relación por 5 años”, añadirá la cantante.

“Durante muchos años sentí mucha lástima y no estaba enojada con él, pensaba que era una persona que tenía muchas carencias. Él no sabía leer ni escribir. Entonces, lo justifiqué por mucho tiempo, pero no puedo quitarle responsabilidad“.

Ella pensó que tenía responsabilidad en esa relación, y que le había dado una señal para que se pudiera acercar. Sin embargo, con la edad aprendió que eso no era así, pero reconoció que le ha costado cambiar su sentir.

“Él abusó de mí… Tuve mucha fortaleza y ahora lo reconozco, pero durante muchos años me castigue por haber permitido esa relación. Cuando estás en relaciones abusivas te manipulan de tal manera que entras ahí, más aún si eres vulnerable, menor de edad y carencia afectiva. Yo no estaba bien y no podía salir de ahí“, concluirá Mon Laferte.