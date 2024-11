“Sé que para él es difícil esto...”: Mon Laferte respondió a Rafael Araneda por denuncia contra exproductor de Rojo y asegurar que “no hicieron nada”

La cantante chilena Mon Laferte es una de las invitadas del capítulo de este viernes del programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, donde además de hablar de varios temas y su exitoso presente en la música, abordará el complejo momento que vivió cuando estaba en Rojo con el exproductor musical del espacio de talentos, Jaime Román.

PUBLICIDAD

Fue en el documental “Mon Laferte, te amo”, donde la cantante expuso los duros momentos que enfrentó en el programa de TVN, donde fue acosada sexualmente por Jaime Román, añadiendo que incluso denunció la situación a ejecutivos del espacio, así como también al animador Rafael Araneda, quienes “no hicieron nada” por ayudarla.

“Él era productor musical, pero de la parte de los discos, era rancio. Me invitaba a su casa, me decía que tenía que sacar un jacuzzi. Después, cuando tenía que sacar el segundo disco, yo tenía mis propias canciones, eran pésimas, pero yo las defendía. Él me decía: ‘Podríamos hacer una excepción si usted es buena onda conmigo’ (...) No me quiero ni acordar del viejo ese”, señaló Mon Laferte sobre lo vivido en el programa.

De esa manera, indicó que después de varias situaciones muy desagradables, se armó de valor para reclamar a los ejecutivos de TVN. “Llevaba años pensando salir del programa… Entonces, ocupe ese recurso como vía de escape, junté a las personas a una reunión y les dije, ellos jamás se lo habrían imaginado y que harían algo al respecto, todavía estoy esperando, no hicieron nada”, dijo.

Según indicó Mon Laferte, en dicha reunión estuvieron presentes personas como el fallecido director de Rojo, Eduardo Domínguez; el periodista Roberto Apud, Jorge Soiza y el animador Rafael Araneda. “Me dijeron que nunca se había imaginado algo así, pero nunca tuve un feedback”.

“Yo conozco a Rafa, sé que para él es difícil esto”

En ese sentido, hace un tiempo Rafael Araneda señaló en conversación con Julio César Rodríguez que “yo nunca dimensioné lo que ahí estaba pasando (...) Me sorprendí cuando sale a la luz toda la trama en torno a Jaime y las denuncias que se hicieron”.

A lo que agregó que “tú también (JC) fuiste parte de Rojo y eso creo que nadie lo supo. Yo no soy nadie para desconocer ese dolor, es muy grave, muy grave”, dijo en esa oportunidad.

Al respecto, Mon Laferte indicó que “yo conozco a Rafa, sé que para él es difícil esto. O sea, yo no quiero cagarme al Rafa (...) Yo te estoy contando de mi verdad y probablemente hasta él no se acuerde, capaz era un día más en su vida, quién sabe”, puntualizó la cantante sobre el tema.