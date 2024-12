“Poco hombre”: Daniela Aránguiz arremete contra Luis Mateucci tras fuerte pelea con Oriana en “Only Fama”

Daniela Aránguiz habló sobre su fuerte encontrón con Oriana Marzoli en el capítulo de “Only Fama”, en donde ambas se enfrentaron en pleno programa por dichos del pasado.

“Me gané una enemiga”, lanzó la panelista de farándula en la más reciente transmisión de “Sígueme (TV+)”, asegurando que “primero, me trató de mentirosa cuando todo Chile sabe que nunca he sido mentirosa en mi vida”.

Según las declaraciones de Aránguiz, la española estaría molesta con la chilena por hablar de ella mientras estaba en “Tierra Brava”, programa que recalcó estaba “editado”.

“La entiendo, la abrazo, pero no comparto, porque yo estaba peleando con quien en ese momento era mi pareja”, sostuvo, intentando restarle importancia.

Sobre el conflicto en el programa nocturno de Mega, Daniela comentó “en ese momento no pude expresarme como me gusta”, se excusó.

Daniela se lanza contra Mateucci

De pasada, Aránguiz aprovechó el momento de lanzarse en contra de su expareja, ya que le habría revelado a Oriana una interacción que tuvieron hace pocos días.

“Pensé en lo que me dijo y digo: ¡qué poco hombre Luis Mateucci! Que le cuenta a su ex, como perrito faldero, que yo lo llamé por teléfono, ¡cuando él me llamó primero con las cosas que pasaron con Jorge!”, reveló, haciendo alusión a las denuncias que enfrenta Valdivia.

“Y lo encontré súper bonito (...) porque yo pensé que habíamos quedado en buena onda”, sinceró, ya le entregó su apoyo por la complicada situación familiar.

Según las palabras de Daniela, ella llamó al argentino para desearle un feliz cumpleaños el 7 de noviembre y “no me contestó”, por lo que decidió dejarle un mensaje.

“Y quedó eso, porque creo que es una cosa de educación (...) Ahora, si en algún momento en su cabeza él pensó íbamos a volver, no le resultó, se picó y está despechado por eso, no es mi culpa; pensé que habíamos quedado en buena”.

De acuerdo a su análisis, Mateucci contó la historia “dada vuelta, que poco menos yo soy la arrastrada que anda persiguiendo; yo no necesito arrastrarme”, sostuvo, recalcando que solamente le aclaró que no estaba interesada en estar en un trío con “chicos realities”.

Facundo también está metido en el baile

Asimismo, Dani también se refirió a una supuestas declaraciones que ella habría dicho sobre otro argentino, Facundo González, descartando que alguna vez tuvieron contacto y que supo más de la vida de la actual pareja de Oriana gracias a Luis Mateucci.

“Las dos veces que lo he visto ha sido para el cumpleaños de Fabio Agostini, que andaba arrastrado detrás de la Pamela Díaz, y la segunda vez que supe de él fue cuando tú, Luis, te ibas a meter al reality (Ganar o Servir, el segundo), y estabas sentado en el sillón investigando la vida de Facundo y mostrándome que en Argentina era pareja de Ricardo Fort (fallecido y mediático empresario trasandino), y con eso te lo ibas embarrar adentro del reality si él era tu enemigo”, arremetió por pantalla.

“Así que si vamos a empezar a hablar, contemos todas las cosas malas que me dijiste de Oriana... y cuéntale quién tiene su anillo de compromiso, quién se lo sacó de su pieza”, recordó.

“El mismo anillo que Luis le regaló a Oriana para pedirle matrimonio, se lo sacó de la pieza, se lo llevó y nunca le contó quién le había sacado ese anillo”, reveló.

“Pensé que habíamos quedado en buena”, reiteró, lanzando una última advertencia: “Cuando me tienen en buena, estoy en buena; pero si van a ser desleales conmigo, la lealtad llega hasta ahí”, cerró.