“No tiene nada de ofensivo”: Pamela Díaz le presta ropa a George Harris tras chiste en contra del Presidente Boric

Pamela Díaz tuvo un momento de sinceridad con respecto a la rutina de George Harris, el humorista venezolano que fue confirmado como parte de la parrilla del Festival de Viña del Mar 2025.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, la exchica reality habló sobre los chistes que lanzó el comediante con respecto al Presidente Gabriel Boric, generando más de una reacción.

“Les digo a mis compatriotas que ya están en Chile. Ya están en Chile. No les puedo decir, ‘ya váyanse’. No, no es así. Ganó este señor, este señor se llama Boric. Boric, que tiene 35 años y no ha terminado la carrera. No sirve para nada. ¿No tuvo un padre que le dijera ‘que mediocre’? Que dejó la carrera y no terminó la puta carrera”, comentó.

“Supuestamente estudió derecho. Y luego, si usted no ha trabajado en la empresa privada, si usted no sabe lo que es levantar una empresa, levantar un proyecto, sacar una cuenta, sumar, restar y pagar impuestos, usted no puede llevar el país”, fueron las palabras del venezolano en su más reciente show, video que se viralizó en las redes sociales.

Pamela defiende al humorista

Ahora, esta rutina fue abordada por los panelistas de “Hay que decirlo”, en donde Pamlea le intentó bajar el perfil a la situación.

“Esto es lejos lo mejor que le podría haber pasado. Nadie sabía de él”, partió comentando “La Fiera”, debido a la visibilidad que se ha ganado el humorista por sus polémicos chistes.

“Lo que escuchamos ahí no tiene nada de ofensivo. Sorry que lo diga. Y lo dice con palabras que ni siquiera dejan mal al Presidente, ni nada de eso. Y más encima dice la verdad, no es que esté diciendo una mentira tampoco”, argumentó.

PUBLICIDAD

“La forma en la que él actúa en el escenario es digno de estar en el Festival de Viña”, aseguró.

Cabe recordar que no es primera vez que George se ve envuelto en una polémica con nuestro país, sino que el comediante también sacó ronchas por antiguos comentarios sobre Salvador Allende y el fallecido actor de Friends, Matthew Perry.