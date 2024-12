“Está difícil para él y yo creo que para todos los hombres”: Pangal Andrade dio su tajante opinión sobre el caso de Jorge Valdivia

Pangal Andrade se refirió con toda sinceridad al proceso judicial que enfrenta Jorge Valdivia, quien actualmente se encuentra cumpliendo con la medida cautelar de prisión preventiva por dos denuncias de violación.

En una conversación en “Todo va estar bien”, el triunfador de “¿Ganar o Servir?” habló sobre su amistad con Claudio Valdivia, el hermano del exfutbolista y quien se ha visto sumamente afectado por el caso de su familiar.

“Claudio está triste, imagínate el hermano en la cárcel debe ser terrible. Está complicada la situación, está difícil para él y yo creo que para todos los hombres”, comentó el chico reality.

“¿Por qué para todos los hombres?”, le consultó Eduardo de la Iglesia, animador del espacio de Vía X.

A lo que Pangal respondió: “Porque ahora por cualquier cosa... Imagínate la mina te tiene mala o quiere algo, jodiste, te vas para adentro (a la cárcel). En 48 horas te denuncian y fuiste”.

“Imagínate, no sé, una mina que está media loca, una chiquilla por cualquier cosa. Ponte tú en España hay un consentimiento. Hoy día el hombre soltero que quiera estar una noche con una chiquilla, yo creo que hay que grabarla, si no no sé qué va a pasar”, reflexionó Andrade.

La imagen paterna de Claudio

El periodista también le consultó sobre las denuncias que se han dado a conocer este último tiempo, Pangal sostuvo: “Si el gallo es inocente y lo hicieron cresta, le ensuciaron la imagen y todo ¿qué va a pasar con la parte que lo denunció? Injurias y calumnias”.

“En el caso de Jorge Valdivia hay antecedentes que complican más la historia”, le aclaró Eduardo, a lo que Pangal señaló “mira yo no me meto y no sé mucho, soy amigo de Claudio y sé que está para la embarrada”.

“Es su hermano, es como su imagen paterna, fue él que lo sacó adelante. En un reality hablamos de esto, es una historia bien compleja y bonita”, cerró el deportista.