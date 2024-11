Defensa Jorge Valdivia asegura que regreso a la cárcel del exfutbolista “no fue nada sorpresivo”

El retorno de Jorge Valdivia a prisión preventiva en la Cárcel de Rancagua no resultó ser ninguna sorpresa para el exfutbolista y su defensa, ya que entendían que quien presidía la primera sala la Corte de Apelaciones de Santiago era el juez Alejandro Rivera, único magistrado que votó en contra la vez anterior que se modificó su prisión preventiva por arresto domiciliario nocturno.

En entrevista con el diario La Tercera, Paula Vial, abogada defensora de Valdivia, reiteró la inocencia del exseleccionado respecto de los dos delitos de violación que se le imputan y acusó a Fiscalía Metropolitana Oriente de haber “farandulizado” el caso.

En cuanto a la resolución de la Corte de Apelaciones y el regreso de Jorge Valdivia a la Cárcel de Rancagua, Vial sostuvo que “estaba más o menos preparado, porque presidía la sala (el juez Alejandro Rivera), justamente quien había votado en contra la vez anterior. Eso era para nosotros un antecedente muy fuerte. Así que en ese sentido no fue nada de sorpresivo”.

“Mienten descaradamente”

Paula Vial se refirió además a la argumentación de la Fiscalía sobre la segunda denuncia de violación, la cual considerarían más grave que la primera debido al gran número de lesiones que tiene la mujer.

Sobre el punto, la abogado dijo que “no, eso no es verdad. Estoy tan agotada, tan cansada de que el Ministerio Público entregue información parcial y, además, mienta tan descaradamente”.

Respecto a la hipótesis del Ministerio Público sobre un “patrón de conducta” de Jorge Valdivia, negó que exista alguna similitud en los casos como sostiene la Fiscalía.

“Imagínate que el Ministerio Público ha llegado al absurdo de decir que la similitud es que tuvieran relaciones sexuales no consentidas. ¡Pero si ese es el delito que están acusando! No hay tal patrón. No lo hay en muchos detalles”, enfatizó Paula Vial.