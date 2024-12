“Llevo cinco días con ganas de llorar y desaparecer": Antonella Ríos se quebró tras recibir duros comentarios en redes sociales

Han sido días duros para la actriz Antonella Ríos desde que fue víctima de una encerrona cuando se encontraba en el auto con Marcelo Barticciotto. Como si el susto de temer por su vida fuera poco, ha tenido que lidiar con comentarios odiosos hasta que se quebró.

Un momento emotivo y vulnerable se vivió en el último capítulo de “Que te lo digo” después de que Antonella comenzó a leer los comentarios de las personas que escriben por el chat de Youtube, en donde un par de auditores le decían a la actriz que se fuera del panel.

“Hay unos que andan súper heavy, me están tirando mierda. Lo que pasa es que dicen que soy tibia y no me mojo el potito, y yo soy así, entonces qué hacemos, ¿me mato y vuelvo a resucitar?“, cuestionó Ríos para la preocupación de sus compañeros.

Antonella recalcó que ella no va a caer en armar cahuines, hacer pelambres duros porque no le nace ser así. “Entonces, ¿qué hago? ¿me mato? ¿me voy?" dijo con la voz quebrada.

Antonella Ríos, Sergio Rojas y Luis Sandoval Captura: Que te lo digo de Zona Latina

La emoción de Antonella Ríos

Sergio Rojas le daba unas palabras de aliento, diciéndole que tiene que ser fiel a cómo es y no tomar en cuenta lo que dice el resto. Mientras el animador seguía hablando, el periodista Luis Sandoval le preguntó si estaba emocionada y ahí fue cuando Antonella Ríos no dio más.

“Llevo cinco días conteniendo la pena porque casi me matan en un auto, y la gente habla hueas y me da rabia. Llevo cinco días esperando el momento para poder llorar y no me he podido descargar... ¡Hueón, yo no voy a decir copuchas ni cahuines! ¡Punto!“, dijo entre lágrimas mientras Sandoval la abrazaba.

“Llevo cinco días con ganas de llorar y desaparecer. Lo que pasó me asustó, y vine a trabajar igual. Hago las cosas que puedo y váyanse a la chucha", lanzó Antonella, quien no iba a dar su brazo a torcer y ser alguien que no es para darle en el gusto a un par de espectadores.

Ella contó que también recibió críticas por no ser un personaje atractivo en el reality, ya que no generó romances ni polémicas, por lo que recalcó que no es parte de su personalidad.

Sergio Rojas y Luis Sandoval contaron que para reemplazar a Paula Escobar, y muchas de ellas eran mujeres confrontacionales, pero prefirieron tener a una amiga como lo es Antonella. Luchito Lágrimas destacó que han comentado lo felices que están con su llegada al panel porque trabajan con gente que quieren, lo que emocionó tanto a Luis como a Ríos.

Su compañero de reality le siguió tirando flores y le dijo que “eres una mujer tan linda que no necesitas ser la pinturita del grupo. Tienes un brillo tan especial que no necesitas el cahuín".

Antonella le quiso recalcar a la gente que su rol es opinar, “yo no voy a salirme de mi rol para ser alguien que no soy, por eso estoy tan sensible. Bueno, por todo lo que ha pasado. Si no me quieren, cambien de canal, pueden irse a otro lado si quieren, buscar otra cosa”, añadió.

“Esto no quiere decir que no me crea y no sea empoderada. El empoderamiento tiene que ver mucho con el marketing, hacia afuera. Yo sí estoy empoderada, pero también defiendo la honestidad real, yo jamás diría algo que no pienso", cerró tajantemente.