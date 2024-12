“Quedamos súper bien”: Faloon Larraguibel se refiere a su relación con Sergio Rojas tras abrupta salida de “Palabra de Honor”

En el capítulo de este miércoles 4 de diciembre del reality show de Canal 13, “Palabra de Honor”, se pudo ver cómo el controvertido periodista de farándula, Sergio Rojas, sufría una dolorosa lesión que terminó por sacarlo definitivamente del programa debido a que no podrá seguir compitiendo.

PUBLICIDAD

Así, luego de esta inesperada baja en “Palabra de Honor”, Publimetro.cl tuvo la oportunidad de convesar con Faloon Larraguibel, una de las participantes que en su momento no tuvo mejor la relación con Sergio Rojas, y que finalmente reconoció que quedó en buenos términos con él tras aclarar algunas cosas que le molestaban.

“Con Sergio quedamos muy bien”

En ese sentido, la exconductora del canal Zona Latina, señaló que “con Sergio quedamos muy bien. Además que yo nunca le tuve taaanta mala. Sí, había cosas que él decía con las que no estaba de acuerdo, pero no iba a traer esos atados acá adentro”.

A lo anterior, agregó que tuvo la oportunidad de hablar con Sergio Rojas de cosas que no le parecieron. “Le dije que comentó cosas que no me parecieron y que no tiene la verdad absoluta por más periodista que sea, en especial si yo, la primera persona, le estoy diciendo que no lo hice”, dijo Faloon.

Larraguibel añadió que “no me gustó que mintiera con algunas cosas y se lo dije. Conversamos harto, solucionamos eso, él lo entendió, y después ya no tuve mayor problema con él, quedamos súper bien”.

Finalmente, Faloon reconoció que con Sergio Rojas “nos reímos harto, lo encuentro un hombre súper gracioso, súper inteligente, y lo pasamos súper bien juntos”.

Sergio Rojas no fue la única baja de esta semana

En tanto, la salida de Sergio Rojas producto de la lesión no fue la única que se concretó en el capítulo de este miércoles también se pudo observar la renuncia de la actriz Antonella Ríos, quien explicó que su abandono se debe a un “tema legal” con el padre de uno de sus hijos.

“Es de suma importancia que yo vaya a resolver un tema legal que tengo con el papá de uno de mis hijos, así que tengo que salir. Tengo sentimientos encontrados porque necesito estar entera para resolver este problema, y esto me tiene con los nervios tomados. Yo pensé que iba a poder durar un poco más antes de recibir esta llamada”, explicó entre lágrimas Antonella Ríos a sus compañeros.