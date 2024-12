“Llevo un año de celibato y voy para los dos": Mauricio Pinilla impactó con confesión sobre su vida íntima

Atrás dejó la vida de escándalos y excesos, y hoy Mauricio Pinilla está enfocado en sus hijos y también en recuperar la relación que alguna vez tuvo con la madre de sus retoños, Gissella Gallardo.

El exfutbolista ha comenzado a ser un invitado frecuente en el programa de TV+, “Tal Cual”, en donde se ha sincerado sobre su pasado, presente y lo que quiere para su futuro.

Esto no fue la excepción en el último episodio, donde compartió con el animador José Miguel Viñuela, otro invitado frecuente, Claudio Moreno, y Keko Yungue, quien comenzó a hablar sobre su relación de pareja.

El cantante confesó que ha estado alrededor de tres meses sin tener relaciones sexuales, y el resto bromeó que tuvo que haber estado como “piedra de curanto”. Keko le consultó a Pinilla por su caso, y ahí se confesó el exseleccionado nacional.

“La verdad, llevo un año de celibato y voy para los dos años", se sinceró y aseguró que no mantener relaciones sexuales ha hecho muy bien.

Gissella Gallardo, el eterno amor de Pinilla

La semana pasada, el exjugador Mauricio Pinilla se sinceró sobre sus crisis de salud mental, y cómo Gissella Gallardo fue fundamental para su recuperación. Con esto, él también dedicó románticas palabras a la madre de sus hijos.

“Yo soy un agradecido de Gisse y se lo digo todos los días porque yo creo que sin ella no hubiese sido capaz“, confesó.

“Ella me acompañó, me cuidó, estando separados y juntos, en todos los momentos ha estado presente. Cada vez que yo la he estado cagando y me he acercado a la casa, me ha abierto las puertas", añadió.

Por su parte, José Miguel Viñuela se preocupó de preguntarle cómo ha visto a la madre de sus hijos durante todo este proceso, y el exfutbolista comentó que le dijo a Gissella, “yo no quiero verte sufrir nunca más por nada. Yo voy a estar acá para ayudarte y acompañarte, estar en los momentos más necesarios“.

“Yo la hice mucho sufrir. En este proceso nuevo le dije un par de cosas... Le dije muchas cosas, y entre esas que no la quería ver más sufrir y que quería hacerla la mujer más feliz del mundo“, continuó, y alabó cómo ha visto a su expareja quien ha podido trabajar más a diferencia de cuando estuvieron juntos.

Posteriormente, Mauricio Pinilla reveló las tiernas palabras que le dijo a Gissella Gallardo. “Yo le dije: ‘no quiero que te pierdas la mejor versión de Mauricio Pinilla'. Cuando te das cuenta de las cosas y empiezas a hacer las cosas bien, es tu mejor versión, tu mejor versión como padre, como pareja, ahí nos ha costado retomar, pero estamos en una muy buena senda. Va a venir la mejor versión mía y no quiero que la aproveche otra persona“, reveló.