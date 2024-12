“Me encanta ser coqueta”: Paty Maldonado se tiró a la piscina y ya realizó su primera sesión de fotos para una plataforma de adultos

Patricia Maldonado es la flamante nueva contratación de Chilevisión, y tendrá su propia vitrina en el último capítulo de “Podemos Hablar” bajo la conducción de Julio César Rodríguez, ya que él junto a la invitada emigrarán al programa “Primer Plano” que se estrena este domingo 8 de diciembre.

En una conversación con su nuevo compañero de trabajo, Patricia reveló que concretó lo que anunció hace un mes : va a debutar en las plataformas de venta de contenido para adultos.

Para introducir el tema, el animador fue sutil: “¿Que pasó, te pegaste en la cabeza? ¿Cómo se te ocurrió esta idea a los 74 años?“. Al escuchar estas palabras, Maldonado contestó: “¿Qué tiene de particular que una mujer de 74 se quiera ver sensual? ¿Por qué una mujer no puede mostrar un poquito más?"

“Yo no tengo ningún complejo, yo no le tengo que dar explicaciones a nadie. Me encanta ser coqueta, es parte de lo femenino. Me encanta que me piropeen, siempre con respeto", añadió.

¿Cómo ha sido el proceso de llegar a Arsmate?

Con respecto hasta dónde llegarán los límites, Patricia relató una historia. “Estaba recién empezando y una persona me dijo ‘señora, usted no sabe en lo que se metió‘. Yo dije ’no, yo no soy ninguna estúpida y sé lo que estoy haciendo'.

“‘¿Usted sabe que hay gente que puede poner mucho dinero sobre la mesa?‘”, continuó su historia. “De cuánto estaríamos hablando le dije yo. Si se rajan con palo verde me saco la ropa aquí mismo", bromeó la cantante.

En el programa de esta noche, mostraron imágenes de la primera sesión de Arsmate de Patricia Maldonado, y le consultaron cómo fue el proceso. “Hay cosas que se van cayendo y yo no tengo vergüenza de mi cuerpo para nada. Así estoy envejeciendo“, comenzó.

“Por qué los jóvenes son los únicos que pueden ser sensuales y tener sexo, no lo creo, cómo te vas a negar a placer. Yo estoy activa (realiza actividad sexual), cómo te vas a limitar a ese placer", añadió la panelista.

“Cuando tu tocas este tema hay mujeres que dicen: ‘Que espanto lo que dice la Maldonado”. Y es por qué no se atreven a hacer esto'. Yo tengo 74 años y soy dueña de mi vida, lo que me quede de tiempo lo quiero vivir como quiera”, cerró Paty Maldonado.