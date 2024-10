“Creo que todavía puedo mostrar ciertas partes”: Paty Maldonado confesó que debutará en plataforma para adultos

Patricia Maldonado quiso unirse a esta nueva moda de crear contenido para adultos y reveló que tiene intenciones de unirse a la plataforma de OnlyFans.

PUBLICIDAD

La noticia fue dada por la misma opinóloga en el más reciente capítulo del programa “Tal Cual”, en donde contó detalles sobre este nuevo desafío en su carrera, y además, también reveló si es que le pidió la opinión a su pareja sobre este nuevo rubro en su carrera.

Todo ocurrió cuando su compañera de panel, Raquel Argandoña, le preguntó: “¿Es verdad que vas a abrir el Only Fans tuyo?”, le consultó.

“Sí, lo tengo decidido. Mira, no tengo ningún cargo público, no estoy siendo juzgada por nada, intervenida, no tengo arresto domiciliario, soy una persona común y corriente”, respondió Maldonado, haciendo alusión a Cathy Barriga y Camila Polizzi.

“O sea, puedo hacerlo perfectamente bien. Creo que todavía puedo mostrar ciertas partes, con técnica, obviamente”, agregó.

¿Qué opina su marido?

Posteriormente, Raquel quiso saber qué opina su marido, Jorge Pino, sobre esta decisión, la cual al parecer ya no tiene vuelta atrás.

“No tengo por qué preguntarle. Estoy en una edad en que ya no le pregunto nada de lo que quiero”, respondió la exrostro de Mega.

PUBLICIDAD

Acto seguido, la producción del espacio de TV+ comenzó a mostrar imágenes de la juventud de Maldonado para dar ejemplos de cómo podían fotografías, las cuales fueron aplaudidas por sus compañeros.

Cabe destacar que son varios rostros del mundo de la farándula que han decidido incursionar en la creación del contenido para adultos, entre ellas se encuentra Cathy Barriga y Camila Polizzi, quienes debutan en una plataforma +18 mientras se encuentran cumpliendo la medida de arresto domiciliario.

De igual manera, Jennifer Galvirini (Pincoya), Faloon Larraguibel, Adriana Barrientos, la exárbitra Cindy Nahuelcoy, también decidieron unirse a esta moda para generar ganancias de otra manera.