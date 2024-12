“Viejo verde”: Daniela Castillo le da su apoyo a Mon Laferte tras fuerte acusación de acoso contra productor de “Rojo”, Jaime Román

Daniela Castillo se refirió a los dichos de Mon Laferte en “Podemos Hablar”, en donde reveló que sufrió de acoso de parte de Jaime Román, el exproductor del programa “Rojo”.

“Él era productor musical de la parte de los discos y era rancio. Me invitaba a su casa, me decía que fuera y que tenía un jacuzzi (...) Cuando se suponía que tenía que sacar el segundo disco, él (me dijo) ‘podríamos hacer una excepción, si es que usted es buena onda conmigo’. Me agarra la mano y de la cintura”, relató la cantante hace un par de semanas en el programa de CHV.

“No me quiero ni acordar del viejo ese (...) Lo odiaba, yo le tenía pavor”, aseguró.

¿Qué dijo Daniela Castillo?

Ahora, algunas semanas después, su compañera de programa habló sobre esta situación y apoyo a Monserrat, asegurando que todos los participantes del programa sabían que pasaba algo extraño.

“Siempre fue el productor como medio... uno le decía viejo verde. Nunca vimos nada más allá como un abuso o como que se propasara físicamente con alguien, eso no, pero cuando empezaron a salir los casos, mucho tiempo después, no fue extraño para nosotros. Algo pasaba”, expuso Daniela Castillo en el podcast de Carla Jara, “Entre amigas y copas”.

“Es grave, porque no solamente había menores de edad, o sea, no había tantos, pero era suficiente para configurar un delito”, aseguró.

De igual manera, la cantante afirmó que este productor también abusó de su poder y los manipuló a su gusto.

“Muchos de los chicos que entraban al programa, incluyéndome, entramos con sueños súper grandes, entonces creo que él manipulaba mucho en ese sentido como para tú poder lograr algo, tenías que hacer algo más, que eso fue lo que supe mucho tiempo después, cuando se supo lo de la red de pedofilia. Súper lamentable”, explicó.

Aunque Castillo no fue una de las víctimas de Jaime, sí lamentó que se dieran estas situaciones en el antiguo programa de talentos de TVN.

“No, gracias a Dios, pero a las personas que les tocó vivirlo, que me imagino que debe haber muchas que no se sabe, que no se atreven (a hablar), por esas personas, te juro que realmente lo siento mucho”.

Finalmente, Daniela aseguró que “poner los límites” en estos casos es “súper difícil porque tienes que estar conciente en el momento de que alguien está sobrepasando sus límites y a esa edad...”.