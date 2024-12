“Lo que yo quise decir es que...”: Pangal Andrade salió a aclarar sus polémicos dichos sobre el caso de Jorge Valdivia

Unas incendiarias declaraciones entregó Pangal Andrade en el programa de Vía X, “ Todo va a estar bien ”, después de que fue consultado sobre el caso de la denuncia de violación en contra de Jorge Valdivia, el hermano de su amigo Claudio Valdivia.

PUBLICIDAD

“Está complicada la situación, está difícil para él y yo creo que para todos los hombres (...) Imagínate la mina te tiene mala o quiere algo, jodiste, te vas para adentro (a la cárcel). En 48 horas te denuncian y fuiste”, señaló.

“Imagínate, no sé, una mina que está media loca, una chiquilla por cualquier cosa. Ponte tú en España hay un consentimiento. Hoy día el hombre soltero que quiera estar una noche con una chiquilla, yo creo que hay que grabarla, si no no sé qué va a pasar”, reflexionó Andrade

La aclaración de Pangal Andrade

El ganador de “Ganar o servir” se llenó de críticas después de emitir estas palabras, por lo que fue contactado por el periodista Hugo Valencia para el programa “ Zona de estrellas ”, en donde explicó qué era lo que quería decir.

El profesional partió diciéndole que le preocupa la censura que habría intentado hacer al llamar al canal para bajar la entrevista, por lo que le consultó si es que está arrepentido de sus declaraciones.

Pangal le respondió al periodista, cuyas palabras fueron recitadas por este último. “Yo apoyo 100% a aquellas mujeres que denuncian cualquier tipo de abuso. Sin embargo, lo que yo quise decir es que, independiente si la denuncia viene de un hombre o una mujer, si esta acusación es falsa debería existir algún tipo de pena para aquellos que levantan estas acusaciones", leyó Hugo Valencia.

El periodista parafraseó los audios que le mandó el deportista, pero no le autorizó a mostrar, en dónde Andrade señaló que tiene problemas para explicar sus ideas, y le cuesta armar bien lo que pretende decir.

PUBLICIDAD

De igual forma, Pangal aseguró que hay titulares tendenciosos que tergiversan sus dichos, lo que fue discrepado por el periodista.

Valencia volvió a leer las declaraciones de Andrade, “el hombre tiene que estar mucho más empático y perceptivo con las señales que entrega una mujer frente al consentimiento o no de una relación sexual. Por eso, dije que el hombre tiene que tener más cuidado", cerró Pangal.