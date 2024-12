“Te quedaste pobre como una rata”: Pancha Merino reveló el cruel mensaje que recibió tras ser estafada

“A mí me hacen una y me despierta el hambre del éxito”, dijo la actriz Pancha Merino, quién procedió a disculparse antes de volver a tocar el tema de la estafa millonaria que sufrió por parte de amigos de la infancia de su exesposo.

“Perdón que vuelva al tema de la estafa, pero ese ha sido mi gran dolor”, explicó la panelista de “Tal Cual”, ya que quería enlazar esta historia con la “reinvención” que era el tópico que se estaba discutiendo en dicho capítulo del estelar de TV+.

Merino contó que en dicho momento oscuro de su vida, se cuestionó las motivaciones de la gente que la hirió. “¿Qué quieren estos hueones? Que vuelva a los antidepresivos, que quede pal’ pico, que me destruya con los antidepresivos y esté dopada”, reflexionó.

En ese instante, Pancha estaba fuera de la televisión, y recién había tenido a su última hija Chloe. “Yo quería retroceder en el tiempo, dije ‘cagué, tengo 42 años, me robaron todo lo que yo tenía y más, los sueldos de la teme no eran los mismos, me habían echado de Chilevisión, los sueldos en la televisión no eran los mismos, ¿Cómo me paro?’”, recordó.

Por esto, Merino se propuso adelgazar con el fin de verse más joven que antes y volver a la televisión, e hizo una manda con Dios prometiéndole que iba a dejar de comer alimentos que se conviertan en azúcar para cumplir su cometido. A esto le sumó una rigurosa rutina de ejercicios.

Pancha Merino Captura: Tal Cual de TV+

El mensaje de texto que recibió Pancha Merino

De pronto le llegó un estímulo negativo, que impulsó a Pancha Merino al cambio. “Un día me llegó un mensaje que tuvo que ser de una de las mujeres de los Jalaff que me decía ‘viste hueona, te quedaste pobre como una rata en la calle. No te van a llamar nunca más de la tele’”, reveló Pancha.

En ese instante, Francisca decidió llamar a la productora Jacqueline Cepeda para pedirle trabajo en televisión. Al día siguiente fue a su oficina, le contó que había sido estafada, algo que no se sabía públicamente, y Cepeda le confesó que no le podía ofrecer mucho dinero, pero eso no le importó a Merino y aceptó ese trabajo en el matinal de Canal 13, “Bienvenidos”.

“¡Yo quería volver (a la televisión)! ¡Yo quería taparle la boca a esa gente! (...) A mí si alguien me tiene envidia o me hace una, me da rabia y me dan ganas de taparle la boca”, cerró Pancha Merino con una palpable ira.