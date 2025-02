“¡Cómo se lo tengo que decir!”: Jueza pegó feroz reto a Denisse Campos en plena formalización por incidentes en bar

Fue durante la formalización de cargos y escuchar las medidas cautelares en su contra que Denisse Campos recibió un feroz reto de parte de la jueza.

Tras pasar una noche detenida y realizar la constatación de lesiones, la hermana de Daniella Campos llegó al tribunal donde le decretaron la prohibición de acercarse a las víctimas y regresar al bar donde tuvo su tarde de furia.

Fue en ese momento, cuando la abogada defensora apelaba a una de las medidas cautelares, cuando la magistrado golpeó la mesa e hizo callar a la exmodelo, puesto que le habló al oído a su representante.

“Cuando la juez habla, ¡usted se calla, caramba! Cómo se lo tengo que decir", le dijo en tono autoritario mientras ella asentía con la cabeza.

"La jueza está pronunciando precisamente sobre las medidas cautelares que van a militar en su contra. Por lo tanto, usted tiene la obligación de estar atenta. No son mis derechos los que están en juego, son los suyos“, le recalcó.

Tras el reto, le pidió a la defensora que la instruyera respecto a cómo debía comportarse en la audiencia.

Inicio de los incidentes

“Todo partió cuando le dije que baje los pies de la mesa y se enojó, llamándome rota de mierd... y a mi compañero maric... culia... constantemente”. Ese habría sido el motivo que desató el enojo de Denisse Campos contra los trabajadores de un bar de Viña del Mar.

“Luego se amarró los zapatos arriba del sillón y dos segundos después dice que ‘nadie tiene los pies en el sillón’. ‘¿Sabís que maric..., te voy a dejar la zorr... tú no sales en la tele'“.

En varios videos se ve la violenta reacción que tuvo la hermana de Daniella Campos contra los empleados, quienes acusaron dichos homofóbicos en su contra.

“La Denisse me escupió y me tiró una silla. Me sacó la uña con silla. Le pega a mi compañero y me escupe. Rompe la ventana. Su amiga nos tira la silla y me saca la uña”, relata la joven en sus historias de Instagram.

Luego, publica otra fotografía donde se ve a su compañero intentando convencerlas para que paguen la cuenta y se retiren, mientras ellas siguen sentadas en el sillón, haciendo caso omiso.

“Aquí mientras se le intenta cobrar la cuenta continúa con sus comentarios discriminatorios y despectivos como ‘el tiene un piquito’. ‘No quiero ver tu...homsexual’. ‘Estoy pagando para ver un pic... chico’. ‘Sal de aquí maric... culia...”.