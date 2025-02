“Es privado, íntimo y personal“: Andrés Caniulef responde a las duras palabras de Sergio Rojas tras revelar diagnostico de VIH

Andrés Caniulef compartió una extensa publicación en las redes sociales respondiendo a los dichos de Sergio Rojas sobre su diagnóstico de VIH.

Cabe recordar que tras dar a conocer la noticia, el comunicador se molestó con su excolega.

“Te lo digo, Andrés, con todo el cariño del mundo (…) Yo creo que cuando uno tiene una amistad con una persona, cuando uno se besa con una persona, cuando uno tiene sexo con una persona, cuando uno se acuesta, se levanta, lo que sea, con una persona, debe, por una cosa de lesa humanidad, decirle a esa persona: ‘sabes qué, tengo VIH, soy indetectable’”, le dijo Rojas a quien fue su pareja desde 2021 hasta 2022.

La defensa de Andrés Caniulef

En este contexto, es donde el panelista de “Hay que decirlo” respondió a Rojas a través de su cuenta de Instagram.

“Este es un diagnóstico muy íntimo y muy privado. Nadie está obligado a compartirlo y si yo lo hago es porque quiero ayudar a erradicar el miedo y la vergüenza que muchos pueden sentir al momento de enfrentarse a este diagnóstico”, aclaró.

“A mí me pasó. El miedo me paralizó y eso hizo poner en riesgo mi salud. Es importante saber que nadie se muere por tener VIH, lo que te mata es el miedo, la vergüenza, la desinformación y la mirada crítica y estigmatizadora de los otros. Eso lleva a que algunos busquen el camino de la evasión y hacer como que nunca pasó, y hay otros que no encuentran salida y llegan al extremo de escapar o más bien, para dehar de hacerlo”, explicó Caniulef.

Además, Andrés hizo un llamado a que ante cualquier sospecha, se hagan el examen.

“El mensaje que quiero entregar es que si te contagias de VIH la vida no se detiene, la vida no cambia, la vida sigue su curso normal. Yo decido hablar con este propósito, sabiendo que me expongo al juicio público u también a los estigmas sociales, pero quiero darle vale a la posición de privilegio que estoy”, expresó.

Por último, hizo hincapié en que “este diagnóstico es privado, íntimo y personal. Y si alguien cree que debí sincerarme antes, sólo cae en un sentimiento mezquino y egoísta“, planteó.

“Eso también es parte del aprendizaje. Hoy entiendo que aliviar el camino de otros, ayuda también a aliviar el tuyo“, cerró.

Historia de Andrés Caniulef | Instagram

