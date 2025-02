“Yo creo que le dolió que no le contara”: Andrés Caniulef habló sobre la reacción de Sergio Rojas y negó haberlo besado antes del reality

Ayer durante la emisión en vivo de “Que te lo digo”, el periodista Sergio Rojas se enteró que Andrés Caniulef, su rumoreada expareja, vivía con un diagnóstico de VIH hace 8 años. Una portada de diario anunció esta información, la cual desconocía el animador.

“Te lo digo, Andrés, con todo el cariño del mundo (…) Yo creo que cuando uno tiene una amistad con una persona, cuando uno se besa con una persona, cuando uno tiene sexo con una persona, cuando uno se acuesta, se levanta, lo que sea, con una persona, debe, por una cosa de lesa humanidad, decirle a esa persona: ‘sabes qué, tengo VIH, soy indetectable’”, afirmó el periodista.

“No tomes una decisión por mí, que yo quiero tomar”, agregó el periodista. “No estoy diciendo que el VIH sea terrible y que me voy a contagiar porque me miraron, pero creo tener el derecho a decir ‘no’”, enfatizó.

La respuesta de Andrés Caniulef a Sergio Rojas

Andrés Caniulef se sentó en el matinal de Canal 13, “Tu Día”, en donde fue consultado por Karla Constant sobre la reacción de Sergio Rojas. Él partió clarificando que no había podido ver el video, pero estaba enterado.

“Sergio reacciona de manera, al parecer muy impactado, quizás reclamando el hecho de que yo no le haya contado, no le haya advertido. Pero, me parece muy extraño porque en el fondo da a entender que nosotros hubiésemos tenido una relación”, afirmó el periodista.

“Nosotros no somos pareja, no fuimos pareja y el único contacto físico que tuvimos fue el beso que nos dimos dentro del reality”, aseguró y agregó que los besos que se han dado anteriormente no han pasado a uno de un saludo. “Entonces por eso me sorprende la reacción que tuvo”, añadió.

Andrés contó que Rojas le mandó un mensaje preguntándole por qué decidió contar su diagnóstico por una portada de LUN. “Yo creo que tiene que ver mucho con una sobre reacción de él y quizás tiene que ver también con el proceso de aprendizaje en el que estamos todos. A lo mejor para él también el beso tenía un riesgo, que no lo tiene en lo absoluto”, aclaró.

“Él vive las cosas de manera muy intensa y a veces estas relaciones de amistad son mucho más fuertes y potentes. A lo mejor él cree que también que no era necesario que yo le dijera en la portada del diario”, aseveró Caniulef.

Karla Constant y Michelle Adam pidieron ponerse en el lugar de Sergio, y especularon que su reacción se debe a que no se lo contó con anterioridad. “Yo creo que le dolió que no le contara, pero insisto y no le había contado a nadie. Esto lo sabían mis papás y dos personas más”, reveló.

Por lo mismo, Andrés pidió empatía. “Que también se pongan en el lugar del otro, en el fondo quien reclama que yo no le haya contado, lamentablemente está cayendo en un profundo sentimiento de egoísmo y de mezquindad”, señaló.

“Cuando dice que no me contó, está invalidando todo lo que yo viví. Todo mi dolor, toda mi tristeza, toda mi angustia, todo mi miedo. Todo este tránsito de ocho años en el que yo he estado. Entonces es tan egoísta de pensar, no me contó pero no se pone nunca en el lugar de de la persona que efectivamente tuvo que transitar por esta angustia”, cerró Andrés Caniulef.

Vale mencionar que en entrevistas anteriores, Andrés ha negado haber tenido una relación con Sergio. Sin embargo, durante un capítulo del programa “Juego Textual” emitido en diciembre de 2022, el periodista sí confirmó haber besado a su excompañero de trabajo.

¿Cómo se transmite el VIH?

Con esto, también recordar que el INH (Instituto nacional de salud de Estados Unidos) señaló que “el VIH puede transmitirse de una persona a otra cuando se comparten ciertos líquidos corporales”.

“Los líquidos corporales que pueden transmitir el VIH incluyen sangre, semen, líquido preseminal (“pre-semen”), flujos vaginales, flujos rectales y leche materna".

"El VIH se puede transmitir durante las relaciones sexuales vaginales o anales, al compartir agujas para inyectarse drogas o tatuarse, al pincharse con una aguja que tiene la sangre de alguien con el VIH, durante el embarazo y durante la lactancia“.

“No se puede contraer el VIH por medio de un apretón de mano o abrazando a una persona que tiene el VIH. Tampoco se puede contraer el VIH a través del contacto con objetos, como platos, asientos de inodoro o picaportes, usados por una persona con el VIH. El VIH no se transmite por el aire o el agua ni por mosquitos, garrapatas u otros insectos”.

Por otro lado, HIV.GOV entregó información sobre transmisiones extremadamente raras del VIH:

“ Tener relaciones sexuales orales . El sexo oral conlleva poco o ningún riesgo de adquirir o transmitir el VIH. Teóricamente, es posible si un hombre con VIH eyacula en la boca de su pareja durante el sexo oral. Los factores que pueden aumentar la probabilidad de transmitir el VIH por medio del sexo oral son úlceras orales, encías sangrantes, llagas genitales y la presencia de otras enfermedades de transmisión sexual (STD, por su sigla en inglés), que pueden o no ser visibles. Sin embargo, la probabilidad sigue siendo extremadamente baja, y mucho menor que con el sexo anal o vaginal”.

. El sexo oral conlleva poco o ningún riesgo de adquirir o transmitir el VIH. Teóricamente, es posible si un hombre con VIH eyacula en la boca de su pareja durante el sexo oral. Los factores que pueden aumentar la probabilidad de transmitir el VIH por medio del sexo oral son úlceras orales, encías sangrantes, llagas genitales y la presencia de otras enfermedades de transmisión sexual (STD, por su sigla en inglés), que pueden o no ser visibles. Sin embargo, la probabilidad sigue siendo extremadamente baja, y mucho menor que con el sexo anal o vaginal”. “Recibir transfusiones de sangre, productos sanguíneos o trasplantes de órganos o tejidos contaminados con el VIH . La probabilidad es extremadamente baja debido a las pruebas rigurosas y requeridas para el suministro de sangre de los Estados Unidos y la donación de los órganos y tejidos. No se puede contraer el VIH por donar sangre. Los procedimientos de recolección de sangre son muy estrictos y muy seguros”.

. La probabilidad es extremadamente baja debido a las pruebas rigurosas y requeridas para el suministro de sangre de los Estados Unidos y la donación de los órganos y tejidos. No se puede contraer el VIH por donar sangre. Los procedimientos de recolección de sangre son muy estrictos y muy seguros”. “ Ser mordido por una persona con VIH . Cada uno de los muy pocos casos documentados ha implicado un trauma severo con daño grave al tejido y la presencia de sangre. Esta rara transmisión puede ocurrir a través del contacto entre piel, heridas o membranas mucosas y sangre o fluidos corporales de una persona con VIH. No hay riesgo de transmisión si la piel no está rota. No hay casos documentados de VIH que se transmita a través de escupitajos, ya que el VIH no se transmite a través de la saliva”.

. Cada uno de los muy pocos casos documentados ha implicado un trauma severo con daño grave al tejido y la presencia de sangre. Esta rara transmisión puede ocurrir a través del contacto entre piel, heridas o membranas mucosas y sangre o fluidos corporales de una persona con VIH. No hay riesgo de transmisión si la piel no está rota. No hay casos documentados de VIH que se transmita a través de escupitajos, ya que el VIH no se transmite a través de la saliva”. “ Besar profundamente con la boca abierta si las dos personas tienen llagas o úlceras o encías sangrantes y la sangre de la pareja con VIH entra en el torrente sanguíneo de la pareja que no tiene VIH. El VIH no se transmite a través de la saliva ”.

y la sangre de la pareja con VIH entra en el torrente sanguíneo de la pareja que no tiene VIH. ”. “Consumir alimentos que han sido masticados primero por una persona con VIH. Los únicos casos conocidos son entre bebés. La transmisión del VIH puede ocurrir cuando la sangre de la boca de un proveedor de cuidados con VIH se mezcla con los alimentos mientras mastica y el infante los consume. Sin embargo, no se puede adquirir el VIH al consumir alimentos manejados por una persona con VIH”.