“Siempre la he visto trabajar”: Isidora Gutiérrez defiende a su madre de las críticas

El próximo lunes 17 de febrero, por las pantallas de Canal 13, debutará un nuevo programa juvenil al más fiel estilo de Mekano, llamado El Fenómeno, que será animado por José Miguel Viñuela, al igual que en los viejos tiempos.

Son 20 jóvenes los que conformarán el elenco del espacio de entretención. Entre ellos, está Isidora Gutiérrez, chica de 18 años e hija de la reconocida modelo chilena Daniella Chávez.

Precisamente Isidora, en conversación con Las Últimas Noticias (LUN), se sinceró respecto a su madre, evidenciando la linda relación que tiene, enfatizando en los consejos que le ha dado para enfrentar su primera experiencia televisiva.

“Mi mamá me ha dado consejos desde que soy chica porque a ella la han criticado mucho. Me ha dicho que no pesque, que ignore todo lo que me dicen y que no me aporta”, contó la joven.

También la chica habló acerca de las críticas que recibe su madre por dedicarse a la creación de contenido para adulto, además de ser exchica Playboy.

“Yo siempre la he visto trabajar y las críticas no le van ni le vienen, a mí tampoco. Ella tiene la vida de sus sueños en base a lo que hace, le gusta. ¿A quién no le gustaría? Todo el mundo haría lo mismo si puede trabajar desde su casa. Eso yo se lo agradezco", reconoció Isidora.

Sumado a lo anterior, en el diálogo con LUN, Gutiérrez, quien mostró interés en estudiar algo relacionado con la moda, aseguró ser una afortunada por la forma en que Daniella la crió.

