Tras salida de TVN: Ivette Vergara está en conversaciones con nueva casa televisiva para revivir icónico programa

El 30 de septiembre fue el último día de contrato de Ivette Vergara en TVN. Ahora, a más de cuatro meses de su salida, la animadora y periodista ya contaría con nueva casa televisiva.

PUBLICIDAD

Así lo contó el panelista de Plan Perfecto, Pablo Candia, asegurando que el canal TV+ tendría en sus filas a una nueva “Milf”, en relación al extinto programa que conducía Claudia Conserva, quien justamente ahora puso fin a su espacio “Mija”.

“Ella reemplazaría a Claudia Conserva. Esta persona es Ivette Vergara. Habría sido vista en tres oportunidades yendo a TV+ a tener varias reuniones con respecto a un proyecto que podría entrar en reemplazo en lo que fue el programa de Claudia Conserva”.

Además, Candia reveló que conversó con la aludida, quien le confirmó que están en conversaciones y “está en la mesa la idea de hacer un nuevo Milf”.

La salida de Ivette Vergara de TVN

“No me sorprendió que no me renovaran el contrato, lo que me dolió fue la forma en que todo esto pasó”, expresó con firmeza Vergara, dejando en claro que lo que más le afectó fue la manera en que se llevó a cabo el proceso. “Llegué con una administración que me recibió con los brazos abiertos, que me dijo ‘Ivette, te necesitamos’ tras la salida de Karen Doggenweiler, y me voy con una que ni siquiera me dejó terminar mi contrato en pantalla ” , agregó, en referencia a los cambios en la cúpula directiva del canal.