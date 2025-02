“El ceviche más caro de su existencia”: La millonaria suma que Shakira facturó por una noche en Lima, según Jaime Bayly

La parada de Shakira en Lima, Perú, como parte de su tour ‘Las Mujeres ya no lloran World’, ha sido de las más controvertidas.

Los problemas de salud que le impidieron a la cantante presentarse el domingo 16 de febrero en el Estadio Nacional, desataron todo tipo de especulaciones, una de estas la posible intoxicación tras comer ceviche.

Jaime Bayly aseguró que la colombiana degustó el icónico plato además del llamado “Sobredosis”, que consta de varios tipos de ceviche además de tradicional.

Esto ameritó no solo la suspensión de su concierto si no una estadía un día de más en Lima, ciudad donde no cantaba desde hace 14 años.

Shakira Getty Images (Getty Images)

En su apoteósico concierto el lunes 17 en el Estadio Nacional, ganó, ajústese los cinturones no le vaya a dar un soponcio, 7 millones de dólares, qué genia Shakira, eso quiere decir que el ceviche que le cayó mal cuando llegó a Lima y que la obligó muy a su pesar a cancelar su primer concierto, ese ceviche le costó 7 millones de dólares, joder, el ceviche más caro de su existencia".

Bayly, quien pidió disculpas a Shakira por el mal rato que ha pasado en Perú, insistió en la teoría de la intoxicación. “Ya no queda claro si se preparó en el restaurante de Costa Verde que yo mencioné o si lo comió en un restaurante de amigos colombianos en un barrio popular en Breña”, dijo el periodista citando a Magaly Medina, periodista de la TV local.

Regresará a Lima

Tras la suspensión de su primer concierto en Lima, la colombiana Shakira confirmó la nueva fecha: 15 de noviembre. Además dedicó mensajes especial a su público peruano.

“Que belleza mi público Peruano!! Cuánto amor y cuidados me han dado!! Gracias eternas! Grande Perú! Los quiero!!!! ”, expresó entre los elogios por el concierto ofrecido a pesar de su problema de salud.