“Él está, obviamente, tratando de digerir algo así. No es fácil”: Rodrigo Sepúlveda y su conversación con Juan Manuel Astorga tras su salida del noticiero

Rodrigo Sepúlveda es uno de los protagonista del cambio que tendrá Mega en su pantalla, con su llegada a Mucho Gusto en lugar de José Antonio Neme, quien asumirá Meganoticias Prime. Y esto se traduce en la salida de Juan Manuel Astorga.

PUBLICIDAD

Al respecto, “Sepu” conversó con Plan Perfecto. “En una conversación amable, generosa, a mí no me impusieron nada. Pero es un momento donde yo, al ser un jugador, estoy en un puesto determinado y me necesitan en otro, obviamente tengo que decir que sí”, expresó, refiriéndose a su compromiso con el equipo y la dirección ejecutiva del canal.

Cambio de roles en Meganoticias

El periodista también se refirió a la situación de Juan Manuel Astorga, quien se desvinculó de Meganoticias Prime pero continuará en Radio Infinita. Sepúlveda reconoció su admiración hacia Astorga, destacando que “lo quiero, lo adoro, es tremendo profesional, tremenda persona”.

En este sentido, el periodista mencionó que se comunicó con Astorga tras la noticia y que este último está asimilando la situación.

Al respecto, Sepúlveda detalló que “él está, obviamente, tratando de digerir algo así. No es fácil, po. Pero en las decisiones ejecutivas... ustedes saben”.

Sepúlveda también compartió que se encontraba de vacaciones en Villarrica cuando se enteró de los cambios en el canal. “Todos supimos el lunes, venía de vacaciones en Villarrica, con mi familia. Hago el noticiario y ahí supimos todos y es verdad”, comentó.