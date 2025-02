“Me gustaría volver”: Mauricio Medina revela su deseo de regresar al Festival de Viña en solitario

El comediante Mauricio Medina, conocido por su icónico personaje “El Indio” de la exitosa dupla humorística Dinamita Show, sorprendió al revelar sus ganas de volver al escenario del Festival de Viña del Mar, esta vez en solitario. Con más de seis presentaciones en la Quinta Vergara junto a Paul Vásquez, “El Flaco”, su última aparición en 2015 dejó una huella imborrable en el certamen.

Lo cierto es que enfrentarse al ‘monstruo’ de Viña no es tarea fácil, bien lo sabe George Harris, el comediante venezolano que tuvo un complejo debut en la noche inaugural del Festival, donde no logró convencer al ‘monstruo’ y se llevó ola de pifias a los pocos minutos de empezar. Tras tres intentos terminó retirándose del escenario de manera definitiva.

Sin embargo, y pese a todo, Mauricio Medina anhela volver a pisar el escenario de la Quinta Vergara. En conversación con Chilevisión durante su paso por la alfombra roja de la Gala de Viña, el humorista compartió sus sentimientos sobre un posible regreso al festival más importante de Latinoamérica. “Es bonito recordar que hicimos algo importante en el show, pero la cosa va pasando, hay nuevos rostros, hay que darle oportunidad a todos. Me gustaría volver”, confesó con nostalgia.

El comediante aseguró que el cariño del público sigue siendo un motor importante en su carrera. “Hay mucha gente que me lo dice en la calle: ‘Me gustaría que estuvieras de nuevo en Viña’, pero eso no depende de mí, nunca ha dependido de mí. Pero sí, si uno está, tiene que estar preparado. Es como ponerse zapatillas y salir a trotar todos los días. Mientras yo esté actuando, estoy preparándome por si me llaman a un festival, a cualquiera”, afirmó.

La idea de regresar en solitario cobra especial fuerza tras su regreso a los escenarios, marcado por su resiliencia luego de enfrentar la amputación de una pierna debido a complicaciones por la diabetes. Este desafío no ha frenado su humor ni sus ganas de seguir haciendo reír. Al contrario, su experiencia ha inspirado nuevas rutinas.

“Uno tiene que ir adaptándose. El humor sufre un cambio como uno mismo, así que la evolución constante es importante y confíen en el trabajo en solitario. Vayan a verlo, les va a gustar”, comentó, haciendo una invitación directa al público.

El sueño de volver a conquistar al “monstruo” está latente. ¿Será el 2025 el año en que Mauricio Medina retorne a Viña para enfrentar solo al exigente público? Por ahora, el comediante sigue preparándose, listo para cuando la oportunidad toque su puerta.