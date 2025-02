“Siempre nos vamos a unir para...”: Chiqui Aguayo desdramatiza molestia de Karol Lucero por chiste en su rutina del Festival de Viña

Chiqui Aguayo desdramatizó esta mañana la reacción que tuvo Karol Lucero en sus redes sociales a su exitosa rutina en el Festival de Viña, donde la standupera revivió una de las frases más populares de los memes que recibe el exrostro televisivo.

Una humorada que hizo estallar a la mayoría del público que anoche presenció su show en la Quinta Vergara, y de la que Aguayo prefirió no ahondar en una mayor polémica.

Chiqui Aguayo y su broma a Karol Lucero

“¿Sabís (sic) que? Hemos jugado pádel con Karol. Somos los cumas que nos vamos a jugar pa' allá”, señaló la comediante, quien le puso punto final a la controversia recordándole al animador que “no importa las diferencias que tengamos (con el público), siempre nos vamos a unir para que te la chup*** Karol”.

“No sé. ¿Se enojó? Pa' qué. Igual de las cosas divertidas que he leído es como que no importa las diferencias que tengamos, siempre nos vamos a unir para que te la chup*** Karol, jajajá”, puntualizó.

Del mismo modo, también le restó importancia a sus dichos del cantante Alberto Plaza, explicando que su mención solamente fue para graficar lo injusto que encuentra que solamente a las mujeres humoristas se les pida no usar garabatos en sus rutinas.

“¿Alberto Plaza? No creo (que se haya enojado), si fue como que estaba hablando del contexto nomás, de porqué se nos exigía a las mujeres ser tan cuidadosas en el humor si yo creo que la exigencia única debiera ser hacerlos reír”, señaló.

“No he visto nada, he estado como súper abstraída de las redes y todo, pero siento que se nos pone más exigencias a nosotras, las mujeres. Imagínate que ya es difícil hacer reír, y nos ponen una dificultad extra, que es hacer reír sin garabatos. ¡Córtenla! Quieren que bailemos en bikini ahora, sin garabatos, y peiná (sic)”, sinceró Aguayo, quien reconoció haber quedado en shock tras la ovación del público a su rutina y los galardones festivaleros que se llevó como premio a su show.

“Fue otra cosa mi rutina de anoche con la primera vez que me presenté en Viña. Sentí que como ya habían pasado ocho años, como que me propuse un cronograma súper exigente y súper disciplinado. Todo, probando tantas veces, y como empezar a hilvanarlo, cambiando mucho y trabajando pensando en Viña. Eso me fue segurizando, por lo tanto, creo que llegué con mucha más confianza. Además, el recibimiento de la gente fue increíble”, contó.

“Igual siento como que quedé un poco en shock (…) claro, hago el final de ‘Chileeee’ y cae eso tan bonito, que cuando vuelvo a mirar para adelante la gente estaba de pie. Y yo, te juro, que me vino como un bahío. Fue como que miraba esta situación un poco irreal y como que decía ‘gracias, gracias, gracias’, y entremedio como que aparecen dos personas y yo no escuchaba lo que me decían, porque no sé, el retorno a mí no me llegaba, y en un minuto quedé ‘como así’ (congelada) y como que ellos se despidieron, y se fueron. Entonces, dije ‘ay, no le agradecí a nadie’, y empecé a buscarlos, y yo salía por un lado y el otro por el otro lado, haciendo círculos, y de repente llegué al backstage y dije ‘¡Las gaviotas! ¡Las gaviotas!’. Entonces, fue como bien raro ese final, fue como que en el fondo yo estaba en shock y ellos cortaban, que no me di ni cuenta”, finalizó.