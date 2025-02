“No hubo preparación”: Edo Caroe tajante con fallida rutina de George Harris en Viña 2025

El comediante Edo Caroe, quien se sube por segunda vez a la Quinta Vergara este miércoles 26F, se refirió a la fallida presentación que tuvo su colega venezolano George Harris el pasado domingo en el Festival de Viña del Mar 2025.

En base a su larga experiencia, Caroe reconoció que venía venir el fracaso, puesto que el humor de Harris “al chileno le va a costar reconocerlo”, fue lo primero que pensó cuando vio uno de sus videos en Youtube.

“Vi el show de Harris, me parece que para el chileno es difícil reconocer ese tipo de humor. Necesitamos que las cosas cierren rápido. Por eso nos gusta tanto el chiste corto”, planteó de entrada en la conferencia de prensa.

“Es un relato infinito y carecía de chistes entremedio, porque no hubo preparación. Hemos llegado a un consenso todos los comediantes en decir ‘esto no se preparó mucho’, no hubo mucha investigación sobre como hablamos...El quiso hacer lo que quiso nomás. Algo de actualidad no lo vimos, entonces no nos pudimos reconocer”.

Además, consideró que los ánimos en el público tampoco lo ayudaron mucho, pero eso no fue la razón principal para justificar su fracaso.

“Estaban un poquito álgidos los ánimos en el público, pero más que nada tiene que ver con lo chistoso que tiene que ser un comediante. Han habido muchos casos de comediantes extranjeros que han triunfado en Viña”.

Finalmente, lamentó la situación vivida por Harris.

“Es lamentable que a un colega le vaya mal siempre, pero los chilenos no reconocemos ese relato infinito sin remate...No estoy diciendo que el tipo sea fome, solo que a mí no me hizo reír. No me reí nada y en algunas cosas dije ‘estas observaciones son muy antiguas’”, sentenció.

El nuevo humor de Edo Caroe

Edo Careo adelantó de qué tratará esta nueva presentación en Viña 2025, confesando que es “muy distinta” a su primera vez sobre la Quinta y que en esta ocasión, la política está totalmente descartada.

“Han pasado nueve años, mis intereses son otros. Estoy muy centrado en los temas de brecha generacional, núcleo familiar y salud mental”, enumeró las temáticas que abordará la noche de este miércoles.