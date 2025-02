“A prueba de agua”: El chiste de Edo Caroe que aludió a la causa de muerte de Sebastián Piñera en Lago Ranco

A un año de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, el comediante Edo Caroe se atrevió con un chiste sin censura durante su exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar 2025, aludiendo a la causa del deceso en Lago Ranco.

Al comienzo de su rutina, recordó el apagón nacional ocurrido el día martes -que obligó a cancelar la tercera noche- y bromeó que la solución se demoró en llegar, tanto como los remates de George Harris, que tampoco llegaron, concluyó.

Luego, se acordó de su primera vez en la Quinta Vergara el año 2016 y repasó a Mega, el canal organizador, porque también le gusta revivir el pasado, como con los remake de las teleseries.

Ahí, ya tenía conquistado al monstruo con su humor ácido y sarcástico, pero venía el primero del tipo “negro, negro”. Y fue cuando habló que en Chile repetimos las cosas, una y otra vez, lo que nos llevó a tener a dos presidentes en dos oportunidades. Michelle Bachelet y Piñera, con dos periodos cada uno.

El chiste de Edo Caroe sobre Piñera

“Este país es una fuente inagotable de cagás, hueón. Y me di cuenta que Chile es como cíclico, porque pasamos por los mismos lugares cada cierto tiempo. Somos presos de nuestras emociones. Como que cada cierto tiempo queremos cambiarlo todo. Nos pasamos tres pueblos, y volvemos al mismo punto...Con la Constitución nos pasamos tres pueblos, originarios”, empezó.

Y continuó.

“Con la política pasa lo mismo, pasamos de izquierda a derecha, derecha izquierda. Se acuerdan cuando pasamos de Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera”, dijo a modo de introducción.

Hasta que llegó el comentado (y divertido) remate.

“Yo creo que va a pasar la misma hueá… el próximo periodo presidencial, va a salir Michelle Bachelet, después, Piñera Robot. A prueba de agua esta vez”, lanzó generando una desatada carcajada en la Quinta Vergara, con la malicia flor de piel.

“Yo no voy a hacer chistes de Piñera porque me da miedo que en la noche me venga a tirar las patas. No alcanza…”, remató por segunda vez.