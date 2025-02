¿Se enteró Rafael Araneda?: Captan el “beso de la venganza” de Marcela Vacarezza con Cristián Sánchez en la Quinta Vergara

¿Acaso esto es una encerrona? La animadora del matinal de Canal 13, Priscilla Vargas, recibió en su casa a la esposa del presentador del Festival de Viña del Mar, Marcela Vacarezza, y le mostró un registro que ella tenía en su poder que data de la primera noche del certamen.

PUBLICIDAD

“Pasamos a revisar el momento de la primera noche del Festival, que la teníamos guardadita hasta que Marcela volviera a este estudio. Esto fue lo que pasó”, introdujo la periodista antes de mostrar el video.

Esto en el contexto del tradicional beso de los animadores del Festival, el cual su esposo Rafael Araneda se dio con Karen Doggenweiler. El video revela a Marcela Vacarezza sentada en la Quinta Vergara junto a sus hijas y a Cristián Sánchez.

Ellos terminaron compartiendo un fugaz piquito, y la expanelista de “SQP” terminó riéndose a carcajadas junto a sus hijas después de besar al esposo de Diana Bolocco, y su exconsuegro.

Marcela Vacarezza con Cristián Sánchez en la Quinta Vergara Captura: Tu Día de Canal 13

¿De quién fue la idea?

Vacarezza observaba atentamente el registro con una sonrisa dibujada en su rostro. Al momento de explicar el momento, ella señaló “¡No fue idea mía! Estas dos niñas que yo tengo, son bravas, y empezaron ‘ya po mamá, ¡véngate! ¡Véngate!“.

“¡Fue idea de ellas! Pero, yo no me quejo", bromeó Marcela, quien no sabe si su marido está enterado, o se está enterando en este momento.

Priscilla Vargas reveló que ella hizo la labor de una periodista de farándula, y en esa misma noche, se encontró con Rafa y Karen, y le informó lo sucedido. Esto fue ratificado por José Luis Repenning. “Yo creo que no me creyó. No me respondió nada, se rió, como que quedó para adentro”, dijo Pri.

PUBLICIDAD

“Qué peligrosa eres”, lanzó Marcela entre risas. Ella dijo que es la primera vez que se dan un beso de venganza después de todos los piquitos que se dio Rafael arriba de la Quinta Vergara.