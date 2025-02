“¿Tu mala onda es porque me dieron el Festival?“: Destapan nuevos detalles del audio que la mandó Pancho Saavedra a Martín Cárcamo

Durante la jornada de este jueves, se dieron a conocer nuevos detalles sobre el conflicto entre Pancho Saavedra y Martín Cárcamo.

Cabe recordar que el tenso momento entre los rostros de Canal 13 se dio mientras ambos estaban en la Gala del Festival de Viña del Mar, cuando los exanimadores tenían que realizar la presentación oficial de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda. Sin embargo, fue Martín quien terminó llevando a cabo esta tarea en solitario.

En este contexto, es donde Saavedra habría enviado un audio de WhatsApp a Cárcamo demostrando su molestia.

¿Qué le dijo?

En este contexto, es donde Glamorama dio a conocer la frase que le habría dicho a Pancho y Martín, que tiene relación a una “venganza”.

“¿Tú mala onda es porque me dieron el Festival de Viña en 2024? ¿Esta es tu venganza, Martín?”, le habría preguntado a través de la red.

“Saavedra también encara a su colega preguntándole si fue una venganza por lo de Viña 2024 el que Cárcamo no les avisó ni a Pancho ni a María Luisa que él solo protagonizaría el momento del viernes en la Gala para el que se prepararon y coordinaron los tres juntos. Martín afirmó de manera pública que él tampoco sabía”, precisó el citado medio.

Origen de la mala onda

Este audio tendría relación con un rumor que comenzó a surgir en los pasillos de la exseñal del angelito, y que Julio César Rodríguez reveló en “Contigo en la mañana”.

“Canal 13 retiene a Pancho y le ofrece el Festival de Viña, para que no se vaya. Y le piden a Pancho un acto de generosidad: que Martín lo animé un año más, un tercer año (ese 2023), y que a él le dan Viña tres años. Porque el ánimo de Canal 13 era quedarse con el Festival”, aclaró JC.

“Entonces Pancho se queda diciendo ‘Martín lo hace tres años y yo lo hago tres años’. Y ahí parte el primer roce, porque mediáticamente se comunicó que Martín le cedía a Saavedra, por un acto de generosidad y de compañerismo, un año a Pancho”, añadió el periodista.

No obstante, el animador del matinal aseguró que “Pancho dice ‘no poh. Acá no hay generosidad, esto es un contrato’. Entonces Pancho guardó silencio y se comió que quedara en el ambiente como un acto de generosidad que no era tal”.