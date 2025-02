“Yo hice el loco con él en la Gala”: Marcela Vacarezza habló de su primer encuentro con su amor platónico de la televisión

La animadora de “Tu Día”, Priscilla Vargas, no estaba conforme con exponer el “beso de venganza” que se dio Marcela Vacarezza con Cristián Sánchez, en respuesta al tradicional beso de los animadores del Festival de Viña del Mar.

Vargas quería saber con qué otro hombre le gustaría vengarse de Rafael Araneda por todos los besos que él se ha dado en la Quinta Vergara en su rol como animador. Ella lo tenía clarito.

“Yo lo tengo claro, pero me ganó Karen ayer...”, dijo Marcela dejando en evidencia que se trataba del actor Pancho Melo. Esto lo dice en referencia al beso que se dio Doggenweiler con el actor durante la cuarta noche del Festival. “Manso beso, se pasó”, comentó Vacarezza.

“Lo amo”, confesó Marcela, “yo lo encuentro notable”.

Marcela Vacarezza destacó el comportamiento de Karen Doggenweiler al momento de darle un beso al actor, y lo puso en contraste con su propia experiencia con el actor y dijo “yo hice el loco con Pancho Melo el día de la Gala, pero mal”.

Su encuentro con Pancho Melo en la Gala

Ella dijo que se comportó peor que una fanática, “mis hijas saben, y cuando Rafael me dijo que iba a co-animar. Yo vengo como desde hace dos meses con esta cosa de que me voy a conseguir una foto con Pancho Melo”.

“Yo no lo conozco, nunca he estado con él. En la Gala, llegan mis hijas y me dicen: ‘mamá, mira quién está detrás tuyo, tu amor’”, contó. Marcela estaba preocupada de todos los detalles, y dijo que preparó la cámara ya que no lo iba a hacer esperar mientras configuraba el celular.

“Llego, lo miro y le digo ‘Hola, tú no sabes quién soy, pero yo te amo’. Ay qué vergüenza, qué vergüenza lo que estoy diciendo. Él me dice: ‘¿Cómo no voy a saber, Marcelita?‘“, contó con ilusión.

Vacarezza señaló que pensó que la iba a conocer como la esposa de Rafael Araneda, pero al tratarla de su nombre, ella confesó que hizo que su amor creciera.

“Yo le dije ‘tú no sabes quién soy’, y necesito una foto tuya, la estoy esperando hace meses. Fue maravilloso, lo estrujé, lo amé (...) Mis hijas no podían creer la vergüenza que les hice pasar”, cerró Marcela Vacarezza antes de mostrar la foto con el actor.