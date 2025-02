“Tuvo todo el día pa' ensayar el hue...”: El enfado de Juan Pablo López por el obstaculizado comienzo de su presentación

En la noche anglo del Festival de Viña del Mar 2025, la cuarta jornada, el encargado de hacer reír a la Quinta Vergara fue Juan Pablo López, quien salió al escenario luego de la competencia folclórica tras el debut de la banda de rock alternativo de origen estadounidense, Incubus.

PUBLICIDAD

La rutina la comenzó hablando de su infancia y la precariedad que pasó en un colegio en San Antonio, sacando los primeros “ja ja ja” del público presente.

Sin embargo, se dieron dos momentos en que Juan Pablo López tuvo que hacer un paréntesis en su show. En un comienzo, la gente de la galería comenzó a pifiar por las luces que llegaban directamente, ante lo que López pidió que las apagaran. Luego, hubo otro asunto en particular que lo desconcentraba: el sonido de una guitarra.

“Tuvo todo el día pa' ensayar el hue**”, dijo Juan Pablo . Y en más de una ocasión el humorista reclamó por lo mismo, algo que, lógicamente, le dificultaba en su show.

Aparentemente, este sonido del instrumento habría salido desde los parlantes instalados en la tarima de la Quinta Vergara. De hecho, podría haber surgido por parte de uno de los integrantes de la banda británica The Cult, que cierra esta velada nocturna.

Las primeras reacciones de las RRSS por la rutina

Tras los primeros minutos de la segunda vez de Juan Pablo López sobre la tarima de la Quinta Vergara, los usuarios de las redes sociales no tardaron en expresar sus primeras sensaciones por la rutina.

A continuación te dejamos algunos comentarios de X (exTwitter) y en su mayoría positivos: “Es como el amigo tímido que hace chistes y que es livianito de sangre”, “¿Seré el único que no me he reído con Juan Pablo López?”, “Este ha sido el mejor humorista de esta versión 2025 hasta el momento“, ”Es buen humorista, no al nivel de los grandes, pero salva“, ”Qué rico, livianito y agradable el humor“, ”Humor de caballeros con perfume flaño: un crack", “es el primero que me hace reír”, “No habla del pi** y le fue mejor que al George Harris”.