“Lo que hizo es de muy mal gusto”: Alex Hernández no aguantó más y se fue en contra de George Harris tras críticas al Festival de Viña

En la polémica de nunca acabar, durante la noche del viernes el comediante venezolano George Harris volvió a referirse a su fallida presentación en el Festival de Viña 2025, donde terminó siendo pifiado por el Monstruo.

PUBLICIDAD

Según reveló en un live de Instagram, apenas la organización anunció su participación, empezó a “recibir mensajes de odio”, recetas de cocina en las publicaciones de Instagram, mensajes privados, etc. Y en vista del rechazo, pidió una reunión con la producción del Festival de Viña del Mar para declinar a la invitación, pero los ejecutivos lo hicieron cambiar de parecer.

“Yo me enamoré de la idea del festival, me hice una ilusión, la idealicé (…) Yo no debí aceptar nunca esa invitación. Me ganó que me convencieron”, agregó el humorista; quien aseguró que los organizadores destacaron la importancia de su presencia para el público venezolano. Así que decidió continuar.

Durante el live, George Harris señaló a los medios de comunicación chilenos por “promocionar” el odio en su contra: “Que clase de xenofobia tan brava, no del pueblo de Chile si no de los medios de comunicación (…) yo he sentido la xenofobia en carne propia desde que me invitaron”.

Las declaraciones de Alex Hernández

El director del Festival de Viña, Alex Hernández, quien defendió a George Harris en una primera instancia, ahora se fue en contra del humorista tras sus continuos dichos sobre el certamen viñamarino.

“Lo único que voy a decir es que intenté tener códigos con él. Me pareció que era una persona que merecía una pequeña defensa, y lo que él hizo es de muy mal gusto. Me parece que lo que hizo no se hace, y yo no lo haría”, señaló.

De igual forma, el mítico director de televisión defendió a la organización del Festival después de las críticas de Harris al certamen sobre discriminación, y negó que Viña haya perdido su prestigio a nivel internacional.

PUBLICIDAD

“Tenemos una lista de grandes humoristas que quieren venir y que son internacionales. Está muy equivocado”, lanzó.