Canal 13 salió trasquilado tras cobertura del Reinado de Viña: Acumula más de 2.400 denuncias en CNTV por ninguneo a Emilia Dides

El canal organizador del Festival de Viña no fue el único criticado durante la semana del certamen, sino que Canal 13 salió sumamente trasquilado debido a la cobertura del Reinado de Viña, y la derrota de su candidata Faloon Larraguibel en la carrera.

La polémica se originó debido a que Emilia Dides terminó siendo electa como la Reina, tanto por votación popular como por la votación de los periodistas. En esta última, la exfinalista del Miss Universo se impuso tras la anulación de un voto por la chica reality al ser depositado en al urna equivocada.

Esto generó la molestia del equipo de Canal 13 y el programa “Hay que decirlo”, en donde escribieron GCs (generador de carácteres, es decir los titulares que aparecen en pantalla) como: “¿Favorecieron a Emilia porque es rostro del canal organizador?“; ”Faloon, la verdadera reina"; “¿Qué hizo (Emilia)? Nada".

La audiencia no perdonó este actuar del programa de farándula comandado por Pamela Díaz e Ignacio Gutiérrez, así que se dirigieron al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) para realizar una denuncia.

Emol se contactó con la entidad fiscalizadora, quien les comunicó que hasta el 28 de febrero, el espacio del 13 acumulaba 2.486 denuncias

El mensaje de Emilia Dides

Esta polémica impactó a Emilia Dides, quien nunca tuvo intención de verse involucrado en un escándalo por la corona del Festival, y a través de sus redes sociales se sinceró con su público.

"Sí, lloré y me cuesta mucho aceptarlo. Es súper triste llegar a un lugar donde mi gente más linda quería verme y sentir que no pertenezco para después llegar y ver la cantidad de cosas que se han dicho en mi contra y sobre todo viniendo de mujeres“, expresó, confirmando que se sintió mal por los dichos del canal oficial de Faloon Larraguibel.

"No sé en qué minuto normalizamos esto, degradar a una mujer y hacerla sentir culpable por algo que no hizo. Tengo mi corazón tranquilo, con el anillo que me gané, ese mismo que demuestra todo amor que recibo de ustedes y el inmenso amor que siento por cada uno que está aquí“, expresó la Miss Chile.

Finalmente, cerró su descargo diciendo: "Gracias por sus mensajes, y por supuesto, gracias por elegirme como su reina de Viña“.