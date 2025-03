“Decidimos darnos la última oportunidad”: Gissella Gallardo confirmó reconciliación matrimonial con Mauricio Pinilla

Una foto abrazados de espaldas en la playa los delató. Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo retomaron su relación matrimonial, tras el mediático quiebre el 2022.

Así lo confirmó la propia periodista en el programa Hay que decirlo de Canal 13 donde confesó que le dio la última oportunidad como pareja al padre de sus hijos.

“Tomamos la decisión con Mauricio de darnos la última oportunidad. Esto ha sido todo un proceso que llevamos un año y tanto reconstruyendo, sanando, perdonando, donde yo más que nada he estado siempre tratando de ayudarlo y él ha estado sanándose", contó.

Según explicó, fue Pinilla quien le pidió tiempo atrás que leo perdonara y le permitiera demostrarle que se encuentra en su mejor versión, alejado de los excesos y las polémicas.

Aunque, también reconoció que lo más difícil fue tener que pasar por el proceso de desnudar todas las verdades, para sanear la relación.

Pero para perdonarse, “primero fue todo terapia, él tiene terapia sólo, hay terapia familiar, terapia con su familia de origen, terapia con los niños y terapia conmigo de pareja”.

La mejor versión de Pinilla

Respecto a esto, explicó que dentro de la terapia, se analizaron todas las situaciones que pasaron al interior del matrimonio

“A veces salíamos peleados a muerte de las sesiones. Otras veces salíamos tristes, otras veces salía pidiéndome perdón, otras veces salíamos abrazados, sin haber tomado la decisión de volver".

Y después que él lo dijo que quería que yo viviera su mejor versión, me decía ‘por qué no me das ahora la oportunidad de vivir mi mejor versión, porque yo he cambiado’“, relató.