“Yo no la conozco, tampoco me puedo hacer cargo”: Gala sobre Gissella Gallardo tras separación con Pinilla

Dejando en claro que no tuvo nada que ver en la separación de Mauricio Pinilla con Gissella Gallardo, Gala Caldirola se refirió a la relación que tuvo con el exfutbolista y los motivos que los llevaron a poner término al breve romance.

Fue en conversación con Daniela Colett en ¿Ganar o servir? que la española confesó que tampoco se siente responsable del dolor que pudo haber sentido la exesposa de Pinilla y madre de sus hijos, producto de su pololeo.

“Después de tres años (soltera), es obvio que yo intenté rehacer mi vida. Fue una relación de verdad. No fue tan importante, quizás, emocionalmente. Fue un partner, un compañero, sobre todo”, contó en primera instancia, luego que el animador Sergio Lagos le mostrara una foto donde salían besándose, mostrando su amor en sociedad.

Según contó, el abrupto término fue porque “las relaciones no fluyen igual cuando hay críticas, juicios, y a veces es mejor soltar por estabilidad emocional”.

Gala Caldirola niega responsabilidad en quiebre de Pinilla

Tras ello, aclaró que ella no se entrometió en el matrimonio, luego que la exesposa de Eduardo Vargas y amiga de Gissella Gallardo indicara que Pinilla llevaba “dos meses o dos semanas separado”.

“Todos saben que yo no tuve que ver. Además, nunca tuvimos una relación tan comprometida. Yo no sabía cuánto tiempo llevaban separados. Es respetable, si ella en algún momento se sintió mal. Yo no la conozco, pero la respeto como mujer”.

De igual forma, señaló que ella no puede empatizar con el dolor de una persona si no la conoce, puesto que “Uno lo elige de quién se enamora”.

“Tampoco me puedo hacer cargo del sufrimiento de una persona que no conozco. Uno lo elige de quién se enamora. El corazón manda. Uno vibra con alguien, y listo”, se defendió.