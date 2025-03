Karol Cariola y Tomás de Rementería se convirtieron en papás: “Ya estás con nosotros”

“Después de largas hora de trabajo de parto, ya estás con nosotros ❤️. ¡Bienvenido Borjita! 🐣“. Ese es el post con el que la diputada PC Karol Cariola, anunció que ya nació su primer hijo.

En el post también compartió la cuenta de su pareja, el también parlamentario Tomás de Rementería.

Hace cuatro días que Cariola respondió las consultas de sus seguidores respecto a cuándo nacería el pequeño Borja.

"Estamos en 39 semanas y mi bebé está muy cómodo en su nidito uterino, no se decide a nacer, se mueve por las noches, me asusta cuando no se mueve tanto y me mantiene en un estado de alerta permanente…“, aseguró.

Asimismo, contó que “he tenido contracciones de Braxton Hicks que no son dolorosas, pero no de trabajo de parto aún… por lo que no hay señales claras del parto”, contó.

Cuando reveló que estaba embarazada

En agosto fue que la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, reveló a través de su cuenta de Instagram que está embarazada de su primer hijo junto al diputado Tomas De Rementeria (PS).

“Estoy embarazada, han sido casi 3 meses de bastantes síntomas, de cambios en mi cuerpo y sensaciones nuevas. Por supuesto, es una decisión consciente. Estamos muy contentos y agradecidos de poder vivir juntos esta experiencia”, expresó Cariola.

Acompañada de la imagen de su ecografía, la diputada comunista compartió sus miedos y sensaciones. “No voy a negarles que me siento diferente y que es uno de los desafíos más grandes a los que me he enfrentado en mi vida. Me da un poco de miedo, de nervios, pero sé que con el apoyo de Tomás, podremos apoyarnos, cuidarnos y vivir junto a sus hermanitos este bonito y deseado proceso”, comentó.