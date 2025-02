“Me preguntan cuándo va a nacer mi pollito”: Karol Cariola actualiza cómo va su embarazo mediante sus redes sociales

Durante esta jornada de jueves, la diputada Karol Cariola decidió utilizar sus redes sociales para hablar sobre cómo está avanzando su embarazo.

Cabe recordar que fue en agosto del 2024 cuando la parlamentaria dio a conocer que se encontraba esperando su primer hijo junto a diputado Tomas De Rementeria.

Ahora, a pedido de sus seguidores y seguidoras en Instagram, Karol decidió revelar si es que su retoño ya llegó a este mundo.

“Me preguntan por mensajes internos como va el embarazo y cuándo va a nacer mi pollito… muchas gracias por la preocupación y el cariño que me expresan siempre. Me emociona mucho", expresó de entrada.

“Encontré esa foto de la Resistencia, que me identifica en este momento… Estamos en 39 semanas y mi bebé está muy cómodo en su nidito uterino, no se decide a nacer, se mueve por las noches, me asusta cuando no se mueve tanto y me mantiene en un estado de alerta permanente…“, aseguró.

Asimismo, contó que “he tenido contracciones de Braxton Hicks que no son dolorosas, pero no de trabajo de parto aún… por lo que no hay señales claras del parto”, contó, haciendo alusión a que aún no tiene claridad sobre una fecha aproximada de nacimiento.

Eso sí, aseguró que seguirá dando todo de sí para poder sobrellevar la situación, sobre todo por las altas temperaturas que se sienten en la Región Metropolitana durante estos días.

“Con amor y paciencia seguimos resistiendo el calor del verano y a estas alturas el peso de llevar un bebé de 3 kilos y medio dentro de mi cuerpo".

De pasada, también habló sobre lo que se viene en el ámbito laboral, haciendo un llamado a que estén atentos.

“Va a comenzar el año legislativo y les estaré comunicando algunas novedades. Un abrazo y nuevamente gracias por la preocupación y el cariño”, cerró.