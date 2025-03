Más de $1 millón por minuto: Revelan cuánto habría ganado George Harris en Viña 2025

George Harris fue sin duda el comediante que menos hizo reír en la Quinta Vergara, pero el que más dio que hablar tras su fallida rutina en el Festival de Viña del Mar 2025. Ahora, trascendió cuánto le habrían pagado.

Según contó el medio Culto de La Tercera, el humorista venezolano negoció un pago cercano a los 30 millones de pesos.

Si bien, tenía contemplada una presentación de 50 minutos, alcanzó a estar solo 28 minutos sobre el escenario, luego de retirarse en dos oportunidades y volver a intentarlo una tercera vez, también sin éxito.

Con esto, Harris recibió más de un millón de pesos por minuto en su fallido paso por el certamen viñamarino, evento donde salió acusando xenofobia por parte de los chilenos.

“Según pudo saber Culto con fuentes del evento, el acuerdo incluía una performance de 50 minutos y un pago de US$30 mil (alrededor de $28 millones 800 mil pesos) al comediante. El artista aceptó sin problemas y, tras sellar el trato, comenzó el trabajo a distancia con los organizadores....No resultó y Harris se retiró con una cuantiosa tarifa en su bolsillo, pero inmortalizando uno de los momentos más tortuosos y difíciles en la historia del Festival de Viña", destacó el citado medio.

Alex Hernández respondió a críticas de Harris

El director del Festival de Viña, Alex Hernández, quien defendió a George Harris en una primera instancia, ahora se fue en contra del humorista tras sus continuos dichos sobre el certamen viñamarino.

“Lo único que voy a decir es que intenté tener códigos con él. Me pareció que era una persona que merecía una pequeña defensa, y lo que él hizo es de muy mal gusto. Me parece que lo que hizo no se hace, y yo no lo haría”, señaló.

De igual forma, el mítico director de televisión defendió a la organización del Festival después de las críticas de Harris al certamen sobre discriminación, y negó que Viña haya perdido su prestigio a nivel internacional.

“Tenemos una lista de grandes humoristas que quieren venir y que son internacionales. Está muy equivocado”, lanzó.