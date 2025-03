Faloon Larraguibel revela detalles de la conversación con Emilia Dides tras polémica por reinado de Viña: “Ninguna de las dos tuvimos nada que ver”

El reinado de Viña del Mar 2025 tuvo un escándalo inédito motivado a un confuso conteo que dio por ganadora a dos de las candidatas, la Miss Chile Emilia Dides pero también a Faloon Larraguibel quien finamente perdió la corona por un voto anulado.

PUBLICIDAD

La polémica motivó la reacción de la reina de belleza quien dijo querer ceder la corona a favor de la chica reality, aunque esta no contesta sus mensajes en redes sociales.

Faloon Larraguibel realizó piscinazo. Foto: Captura Canal 13

“Me comuniqué con Faloon, dos veces, por dos días y nunca recibí respuesta. Me habló alguien de su equipo preguntando si voy a entregar la corona y me da un poco de pena...”, dijo e una transmisión en vivo en Instagra.

Pero la versión de Faloon es otra, y aseguró que sí conversó sobre el tema con Emilia Dides, con quien pudo aclarar toda el escándalo.

"Hablamos con Emilia, está todo bien, ninguna de las dos tuvimos nada que ver, fue un enredo que se generó en torno a nosotras, así que súper bien“, comentó a los panelistas de ”Hay que decirlo", programa que además fue criticada por el trato que dieron a la Reina de Viña del Mar.

Los dardos contra Faloon

Faloon ha pedido detener las comparaciones y reiteró que sus palabras nunca fueron en contra de Emilia Dides, si no contra la organización por "lo poco transparente que fue, porque se vio”.

Así aludió al conteo confuso que se desató las votaciones de los periodistas acreditados. Uno de estos habría depositado la elección en una tómbola equivocada, un hallazgo que revirtió el resultado anunciado: Emilia Dides, 37 votos; Faloon, 42.

La ex Tierra Brava se ganó detractores por su reclamo. Naya Fácil fue una de las más críticas asegurando que “algunas no saben perder”. En redes sociales también atacaron a la chica reality quien entonces dio por cerrado el tema. “Me quedo con las bonitas palabras que ella (Emilia) me dijo y le dije a ella”.